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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Иране разбился украинский пассажирский самолет: погибло 180 человек

Среда
8 января 2020
07:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Корреспондент

Новости за:
2020
Январь 2020
8 января 2020


Во время авиакатастрофы украинского самолета в Иране погибли все, находившиеся на борту лайнера.

Об этом в среду, 8 января, сообщает AFP со ссылкой на иранский Красный Полумесяц.

Глава Службы спасения Красного Полумесяца Мортеза Салими исключает, что при такой катастрофе могли выжить люди.

«О крушении было сообщено около 9 часов вечера, после чего были отправлены спасательные команды…Спасатели вряд ли найдут выживших», - подчеркнул он.

Местные СМИ сообщают, что на месте работают 22 спасательные команды.

Перед этим глава иранской медицинской службы Пирхоссейн Куливанд заявил, что большинство пассажиров погибли, передает CNN.

«Экипажи экстренных служб были отправлены на место аварии, но они не могут оказать помощь, так как пока район, где упал самолет, находится в огне», - сообщил Куливанд на сайте иранского государственного СМИ IRINN.

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Напомним, ранее иранское государственное телевидение сообщило о катастрофе украинского самолета, который перевозил 180 пассажиров и экипаж, недалеко от аэропорта столицы Ирана — Тегерана.

По данным СМИ это был самолет Boeing 737, совершавший взлет из аэропорта, направляясь в Украину.

В МАУ пока не комментируют ситуацию.

Добавляется, что служба наблюдения за полетами FlightRadar 24 сообщила в Twitter, что самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.

В сообщении иранского гостелевидения говорится, что авария в среду утром вероятно произошла из-за механических неисправностей.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/8/v-irane-razbilsya-ukrainskii-passazhirskii-samolet-pogiblo-180-chelovek-126612/

 
 

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