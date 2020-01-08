В Евпатории полиция задержала вора, который ночью украл алкоголь из бара

Использованы материалы: Новости Крыма
Регионы Крыма: Евпатория
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Январь 2020
8 января 2020
На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что в помещение неизвестный проник, разбив окно. Из заведения была похищена алкогольная продукция, сообщает МВД Крыма.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался 23-летний ранее не судимый местный житель. Похищенное из помещения клуба изъято полицейскими и будет возвращено администрации заведения.
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Гражданин задержан в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса (по подозрению в совершении преступления). Следственным отделом МВД Евпатория возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК (кража). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.
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Сегодня: В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на два миллиона. Пока муж с женой отмечали Новый год в компании друзей, в их дом через окно залезли воры и вынесли вещей на более чем 2 миллиона рублей.
Вчера: В Джанкойском районе девушка украла из машины односельчанина мобильный телефон. В Джанкойском районе 29-летняя девушка украла из машины 21-летнего односельчанина мобильный телефон.
Воскресенье, 5 января 2020: Крымчанин украл электрический тандыр и гриль. По подозрению в краже оборудования из кафе задержан 33-летний ранее не судимый житель крымской столицы.
Среда, 1 января 2020: В Симферополе двое разбойников грабили людей по ночам. В крымской столице сотрудники уголовного розыска по подозрению в серии грабежей задержали дух молодых людей 16 и 19 лет.
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