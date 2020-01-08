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Происшествия -> Криминал

В Евпатории полиция задержала вора, который ночью украл алкоголь из бара

Среда
8 января 2020
14:30

Использованы материалы: Новости Крыма

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Январь 2020
8 января 2020


В дежурную часть МВД Евпатории по линии «112» поступило сообщение о том, что сегодня утром на территории одного из увеселительных заведений, расположенных близ пляжной зоны, находится посторонний.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что в помещение неизвестный проник, разбив окно. Из заведения была похищена алкогольная продукция, сообщает МВД Крыма.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался 23-летний ранее не судимый местный житель. Похищенное из помещения клуба изъято полицейскими и будет возвращено администрации заведения.

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Гражданин задержан в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса (по подозрению в совершении преступления). Следственным отделом МВД Евпатория возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК (кража). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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Сегодня: В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на два миллиона. Пока муж с женой отмечали Новый год в компании друзей, в их дом через окно залезли воры и вынесли вещей на более чем 2 миллиона рублей.

Вчера: В Джанкойском районе девушка украла из машины односельчанина мобильный телефон. В Джанкойском районе 29-летняя девушка украла из машины 21-летнего односельчанина мобильный телефон.

Воскресенье, 5 января 2020: Крымчанин украл электрический тандыр и гриль. По подозрению в краже оборудования из кафе задержан 33-летний ранее не судимый житель крымской столицы.

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