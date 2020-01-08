Спасатели в Крыму оказали помощь мужчине, травмировавшемуся во время катания на лыжах

Сотрудники Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС», находившиеся на патрулировании на плато Ай-Петри оказали помощь лыжнику на северо-восточном склоне г. Бедене-Кыр.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Спасатели немедленно выдвинулись к указанному месту и по прибытии выяснили, что мужчина, 1986 г.р., катаясь на лыжах, получил травму ноги. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ему первую помощь, транспортировали с горы и передали медработникам.

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Спасателям продолжают поступать сообщения о травмированиях во время зимнего отдыха в горах. При этом, личный состав «КРЫМ-СПАС», осуществляющий патрулирование в местах с массовым пребыванием людей, своевременно оказывает помощь пострадавшим.

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