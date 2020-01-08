Спасатели в Крыму оказали помощь мужчине, травмировавшемуся во время катания на лыжах

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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8 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Спасатели немедленно выдвинулись к указанному месту и по прибытии выяснили, что мужчина, 1986 г.р., катаясь на лыжах, получил травму ноги. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ему первую помощь, транспортировали с горы и передали медработникам.
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Спасателям продолжают поступать сообщения о травмированиях во время зимнего отдыха в горах. При этом, личный состав «КРЫМ-СПАС», осуществляющий патрулирование в местах с массовым пребыванием людей, своевременно оказывает помощь пострадавшим.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму на Медведь-горе спасли туристов из Москвы. Помощь спасателей понадобилась туристам, которые заблудились на горе Аю-Даг (Медведь-гора).
Воскресенье, 5 января 2020: Со склонов Чатырдага спасли попавшего в снежный плен жителя Симферополя. В результате успешной поисково-спасательной операции Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в окрестностях горы Чатыр-Дага был найден заблудившийся житель Симферополя.
Воскресенье, 5 января 2020: В МЧС Крыма напомнили о необходимости предупредить спасателей, отправляясь в горы. Спасатели, находящиеся на патрулировании информируют о большом количестве туристов в горно-лесной местности. При этом, официально в МЧС зарегистрированы только 4 туристические группы общим составом 24 человека, сообщают в пресс-службе МЧС Крыма.
Четверг, 2 января 2020: В горах Крыма застрял автомобиль с российскими туристами. Вчера на оперативный пульт спасателей поступила информация о том, что на лесной дороге в районе с.Кудрино Бахчисарайского района в размытом грунте увяз автомобиль «Renault».
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