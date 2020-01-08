Следком возбудил дело против чиновника из Севгосстройнадзора

Использованы материалы: Новости Крыма, nts-tv.com
Регионы Крыма: Севастополь
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8 января 2020
Причиной стали нарушения, допущенные при вводе в эксплуатацию дома №22 по улице Дыбенко. Решению Следкома о возбуждении уголовного дела предшествовала проверка прокуратуры, о чем сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что старший инспектор отдела Севгосстройнадзора заведомо знал, что застройщик не выполнил технические условия на газификацию и электроснабжение многоквартирного дома, однако несмотря на это, выдал заключение о соответствии построенного десятиэтажного дома проектным решениям.
В итоге, собственники квартир формально сданного в эксплуатацию дома с 2016 года живут без газа. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, материалы проведенной проверки специалисты ведомства направили для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации: «служебный подлог», то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан.
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Рассмотрев полученные материалы, следственный отдел по Гагаринскому району города Главного Следственного управления Следкома РФ по Республике Крым и Севастополю принял решение о возбуждении уголовного дела.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Севастополе возбуждено дело против чиновника из Стройнадзора. После проверки прокуратуры Севастополя Следком возбудил уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела Севгосстройнадзора. Уголовное преследование открыто из-за нарушений, допущенных при вводе в эксплуатацию дома №22 по улице Дыбенко.
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