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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Следком возбудил дело против чиновника из Севгосстройнадзора

Среда
8 января 2020
11:30

Использованы материалы: Новости Крыма, nts-tv.com

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
8 января 2020


Следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновника из Управления государственного строительного надзора и экспертизы Правительства Севастополя.

Причиной стали нарушения, допущенные при вводе в эксплуатацию дома №22 по улице Дыбенко. Решению Следкома о возбуждении уголовного дела предшествовала проверка прокуратуры, о чем сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что старший инспектор отдела Севгосстройнадзора заведомо знал, что застройщик не выполнил технические условия на газификацию и электроснабжение многоквартирного дома, однако несмотря на это, выдал заключение о соответствии построенного десятиэтажного дома проектным решениям.

В итоге, собственники квартир формально сданного в эксплуатацию дома с 2016 года живут без газа. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, материалы проведенной проверки специалисты ведомства направили для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации: «служебный подлог», то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

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Рассмотрев полученные материалы, следственный отдел по Гагаринскому району города Главного Следственного управления Следкома РФ по Республике Крым и Севастополю принял решение о возбуждении уголовного дела.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Севастополе возбуждено дело против чиновника из Стройнадзора. После проверки прокуратуры Севастополя Следком возбудил уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела Севгосстройнадзора. Уголовное преследование открыто из-за нарушений, допущенных при вводе в эксплуатацию дома №22 по улице Дыбенко.

Понедельник, 6 января 2020: В Крыму избрали меру пресечения полицейскому, сбившему троих человек. Суд Первомайского района Республики Крым избрал меру пресечения полицейскому, который, по версии следствия, допустил нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.

Понедельник, 6 января 2020: В Севастополе начали изымать снюсы из магазинов. Служба наркоконтроля в Севастополе начала изымать содержащую никотин продукцию, известную, как «снюс». С инициативой о проведении проверочных мероприятий выступили представители территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю.

Понедельник, 6 января 2020: Полиция в Крыму сообщает об усилении контроля над нетрезвыми водителями. МВД России по Крыму сообщило об усилении мер контроля по выявлению нетрезвых водителей за рулем.

 

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Суды, прокуратура, полиция

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