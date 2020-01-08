Щелкино вошел в ТОП-5 курортов Азовского моря

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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8 января 2020
По данным сервиса Tvil.ru город Ейск, станицы Голубицкая и Должанская, поселок Кучугуры в Темрюкском районе в Краснодарском крае, а также город Щелкино на севере Керченского полуострова в Республике Крым составили первую пятерку популярных курортов азовского побережья для отдыха летом-2020.
Туристы бронируют отдых на Азовском море этим летом на период от 9 до 15,3 ночи и планируют потратить на проживание от 1,6 до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Кучугурах, дороже – в Голубицкой.
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Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Пять курортов Азовского море, популярных для отдыха летом-2020:
Ейск – 2251,3 рублей / 13,2 ночи
Голубицкая – 3682 рублей / 9 ночей
Должанская – 2838,5 рублей / 15,3 ночи
Щелкино – 2908,5 рублей / 11,8 ночи
Кучугуры – 1646,8 рублей / 14,7 ночи.
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