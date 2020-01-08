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Власть -> Курортный бизнес

Щелкино вошел в ТОП-5 курортов Азовского моря

Среда
8 января 2020
12:34

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ленино

Новости за:
2020
Январь 2020
8 января 2020


Стали известны самые популярные курорты, расположенные на побережье Азовского моря, для отдыха летом наступившего 2020 года.

По данным сервиса Tvil.ru город Ейск, станицы Голубицкая и Должанская, поселок Кучугуры в Темрюкском районе в Краснодарском крае, а также город Щелкино на севере Керченского полуострова в Республике Крым составили первую пятерку популярных курортов азовского побережья для отдыха летом-2020.

Туристы бронируют отдых на Азовском море этим летом на период от 9 до 15,3 ночи и планируют потратить на проживание от 1,6 до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Кучугурах, дороже – в Голубицкой.

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Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Пять курортов Азовского море, популярных для отдыха летом-2020:

Ейск – 2251,3 рублей / 13,2 ночи

Голубицкая – 3682 рублей / 9 ночей

Должанская – 2838,5 рублей / 15,3 ночи

Щелкино – 2908,5 рублей / 11,8 ночи

Кучугуры – 1646,8 рублей / 14,7 ночи.

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