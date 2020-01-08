Россияне начали ездить в Крым через Украину

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Россияне начали массово ездить в Крым через материковую Украину, а не по мосту, даже после открытия железнодорожного сообщения в конце декабря 2019-го.

В Мелитополе Запорожской области, который издавна называют «воротами» на крымский полуостров, в последнее время стали часто замечать авто с российской регистрацией.

Напомним, что трасса Е105 проходит через Мелитополь и ведет к КПВВ «Чонгар» в Херсонской области - пункт пропуска в Крым.

Кроме того, в Константиновке под Мелитополем недавно обратили внимание на такси с московскими номерами, которое курсировало по городу, передает РИА «Мелитополь».

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Издание отмечает, что в Мелитополе в последние годы россияне появлялись довольно редко, но в теперь на дорогах города машины с московскими номерами стали появляться чаще.

Так, некоторые жители российской столицы после открытия движения поездов по Крымскому мосту (сообщением Москва - Симферополь и Санкт-Петербур - Севастополь) все-таки предпочитают ехать в Крым через территорию материковой Украины.

В сети опубликовали видео, на котором москвичи в Мелитополе проезжают по главному проспекту в южном направлении.

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