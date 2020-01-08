Россияне начали ездить в Крым через Украину

Использованы материалы: Новости Крыма
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8 января 2020
© ria-m.tv
В Мелитополе Запорожской области, который издавна называют «воротами» на крымский полуостров, в последнее время стали часто замечать авто с российской регистрацией.
Напомним, что трасса Е105 проходит через Мелитополь и ведет к КПВВ «Чонгар» в Херсонской области - пункт пропуска в Крым.
Кроме того, в Константиновке под Мелитополем недавно обратили внимание на такси с московскими номерами, которое курсировало по городу, передает РИА «Мелитополь».
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Издание отмечает, что в Мелитополе в последние годы россияне появлялись довольно редко, но в теперь на дорогах города машины с московскими номерами стали появляться чаще.
Так, некоторые жители российской столицы после открытия движения поездов по Крымскому мосту (сообщением Москва - Симферополь и Санкт-Петербур - Севастополь) все-таки предпочитают ехать в Крым через территорию материковой Украины.
В сети опубликовали видео, на котором москвичи в Мелитополе проезжают по главному проспекту в южном направлении.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах. С 1 января в Крыму незначительно повысились цены на проезд в автобусе и электричке в пригородном направлении. Повышение стоимости согласовал республиканский Госкомитет по ценам и тарифам.
Сегодня: В Крыму решили не повышать цену на проезд в троллейбусах. Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году останется прежней, сообщили в Госкомитете по ценам и тарифам правительства Крыма.
Вчера: В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри. В Рождество сотни крымчан вновь решили подняться на гору Ай-Петри, однако в этом году им ничего не угрожает.
Вчера: В Крыму могут закрыть дорогу на Ай-Петри. Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает, что в случае снегопада обе дороги на Ай-Петри будут перекрыты.
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