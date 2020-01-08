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Власть -> Туризм и путешествия

Российский паспорт опустился в рейтинге по «безвизу»

Среда
8 января 2020
20:06

Использованы материалы: Новости Крыма

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Январь 2020
8 января 2020


Российский паспорт опустился в рейтинге по «безвизу»

© Новости Крыма

Паспорт гражданина России позволяет въехать без оформления визы или с получением ее на месте в 118 стран мира.

Согласно ежегодному рейтингу, который составляют эксперты международной консалтинговой компании Henley & Partners, документ занимает по этому показателю 51-е место. По сравнению с началом 2019 года российский паспорт опустился на три позиции, сообщает Радио Свобода.

В тройку лидеров вошли паспорта граждан Японии, которые могут посетить без виз 191 государство, Сингапура, чьи граждане могут свободно въезжать в 190 стран, а также Германии и Южной Кореи, у граждан которых на одну страну для свободного посещения меньше.​

Из стран постсоветского пространства самых высоких показателей в рейтинге достигли паспорта Литвы, Латвии и Эстонии. Граждане этих государств могут посетить без виз 181, 180 и 179 стран соответственно. Худшие в этой категории показатели у документов, которые выдают гражданам Туркмении: по ним свободно пускают в 52 страны.

Читайте: Перевозки на «Комете» в Крыму в 2020 году обещают начать с мая

Украина за год опустилась на две позиции в рейтинге паспортов мира компании Henley & Partners и заняла 43 место.

Последнее место в рейтинге, который затрагивает 159 государств, занимает Афганистан, безвизовый режим с которым введен всего лишь в 26 странах.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 14 октября 2019: Перевозки на «Комете» в Крыму в 2020 году обещают начать с мая. Открыть сезон морских перевозок на скоростных судах «Комета 120-М» по маршруту Ялта — Севастополь планируется в 2020 году раньше по сравнению с прошлыми годами — в мае, сообщил представитель концерна «Калашников».

Понедельник, 15 апреля 2019: Крымчане берут все больше кредитов наличными. Крупнейший крымский банк РНКБ сообщил об увеличение доходов крымчан. Об этом свидетельствует рост среднего чека по кредитам наличными, считает вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

Пятница, 10 августа 2018: Ветер снова остановил Керченскую переправу. Работа Керченской паромной переправы снова приостановлена из-за ухудшения погодных условий – шторма.

Суббота, 14 апреля 2018: Обновленная трасса Керчь - Севастополь откроется до конца года. Движение по обновленной автотрассе Керчь — Севастополь будет открыто до конца года, а по Крымскому мосту — в ближайшие месяцы.

 

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