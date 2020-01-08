Российский паспорт опустился в рейтинге по «безвизу»

Использованы материалы: Новости Крыма
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Согласно ежегодному рейтингу, который составляют эксперты международной консалтинговой компании Henley & Partners, документ занимает по этому показателю 51-е место. По сравнению с началом 2019 года российский паспорт опустился на три позиции, сообщает Радио Свобода.
В тройку лидеров вошли паспорта граждан Японии, которые могут посетить без виз 191 государство, Сингапура, чьи граждане могут свободно въезжать в 190 стран, а также Германии и Южной Кореи, у граждан которых на одну страну для свободного посещения меньше.
Из стран постсоветского пространства самых высоких показателей в рейтинге достигли паспорта Литвы, Латвии и Эстонии. Граждане этих государств могут посетить без виз 181, 180 и 179 стран соответственно. Худшие в этой категории показатели у документов, которые выдают гражданам Туркмении: по ним свободно пускают в 52 страны.
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Украина за год опустилась на две позиции в рейтинге паспортов мира компании Henley & Partners и заняла 43 место.
Последнее место в рейтинге, который затрагивает 159 государств, занимает Афганистан, безвизовый режим с которым введен всего лишь в 26 странах.
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