Рейд Севастопольской бухты будет закрыт в первой половине дня 9 января

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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8 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба правительства города, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».
«Завтра, 9 января, с 7.00 до 11.00 Черноморским флотом Российской Федерации будет перекрыт рейд», - говорится в сообщении.
В это время будет организована работа дополнительных автобусных пассажирских перевозок по маршруту «Город (площадь Суворова) – Северная сторона».
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Ранее Черноморский флот перекрывал рейд 20 декабря прошлого года. Тогда на линию вышло более 100 автобусов.
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