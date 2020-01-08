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Власть -> Транспорт Крыма

Рейд Севастопольской бухты будет закрыт в первой половине дня 9 января

Среда
8 января 2020
17:57

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
8 января 2020


Рейд Севастопольской бухты будет закрыт с 7.00 до 11.00.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

«Завтра, 9 января, с 7.00 до 11.00 Черноморским флотом Российской Федерации будет перекрыт рейд», - говорится в сообщении.

В это время будет организована работа дополнительных автобусных пассажирских перевозок по маршруту «Город (площадь Суворова) – Северная сторона».

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Ранее Черноморский флот перекрывал рейд 20 декабря прошлого года. Тогда на линию вышло более 100 автобусов.

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