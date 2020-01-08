Прогноз погоды в Крыму на среду 8 января

Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +5, ближайшей ночью от –2 до +4 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 60 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 8 января.

В Симферополе утром и днем - небольшой снег, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 89 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +1, ближайшей ночью от –3 до –1 градусов.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 87 процентов. Ветер северный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –2 до 0, ближайшей ночью от –3 до –1 градусов.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 83 процентов. Ветер северный до 10 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +1 до +2, ближайшей ночью от 0 до +2 градусов.

В Феодосии в течение всего дня ожидается снег. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 96 процентов. Ветер северный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Керчи в течения дня - небольшой снег. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 95 процентов. Ветер северный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов. Ветер северо-восточный до 9 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +1 до +2, ближайшей ночью от 0 до +1 градусов.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 81 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +1, ближайшей ночью от –2 до –1 градусов.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 84 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +2, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в бухте Ласпи - 9, в Евпатории - 9, в Керчи - 7, в Новом Свете - 8, в Рыбачьем - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7, на мысе Тарханкут - 7 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 6, в Сочи - 12, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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