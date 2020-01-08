Президент Эстонии отказалась от бутылки крымского шампанского

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на еженедельник Eesti Ekspress.
Как уточнило издание, посольство РФ поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Однако канцелярия президента приняла шоколад и цветы, но бутылку отправила назад в посольство.
Ранее Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество «поддержать Украину в борьбе с российской агрессией».
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«Это не конфликт между собой, мы имеем дело с агрессией, где одна страна является агрессором, а другая жертвой. Мы имеем дело с частичной аннексией Крыма», – заявила Кальюлайд на брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Сегодня: Поклонская в Инстаграме рассказала почему упал украиский самолет. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская усомнилась в том, что причиной авиакатастрофы в Тегеране стала техническая неисправность.
Сегодня: «Крымский лев» выйдет на ринг с аргентинским боксером в Монреале. Представители 23-летнего крымского боксера в полутяжелом весе Артура Зиятдинова объявили о том, что его соперником в следующем поединке станет опытный 33-летний аргентинец Сезар Херман Рейносо.
Вчера: В МВД Украины сообщают о запрете на въезд российскому блогеру Митрошиной. В Министерстве внутренних дел Украины сообщают, что российский блогер Александра Митрошина не имела запрета на въезд в Украину, однако украинские пограничники объявят ей о запрете на въезд в дальнейшем.
Вчера: Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики. Находящийся под арестом Андрей Филонов, который пять лет был главой администрации курортной Евпатории, сообщил, что не собирается возвращаться в политику.
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