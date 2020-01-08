Президент Эстонии отказалась от бутылки крымского шампанского

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла подаренную посольством РФ к ее дню рождения бутылку крымского шампанского.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на еженедельник Eesti Ekspress.

Как уточнило издание, посольство РФ поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Однако канцелярия президента приняла шоколад и цветы, но бутылку отправила назад в посольство.

Ранее Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество «поддержать Украину в борьбе с российской агрессией».

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«Это не конфликт между собой, мы имеем дело с агрессией, где одна страна является агрессором, а другая жертвой. Мы имеем дело с частичной аннексией Крыма», – заявила Кальюлайд на брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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