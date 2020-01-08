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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Полиция открыла огонь для остановки пьяного водителя в Крыму

Среда
8 января 2020
14:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Судак

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Январь 2020
8 января 2020


Полиция открыла огонь для остановки пьяного водителя в Крыму

© Новости Крыма

Полицейские в Судаке задержали водителя, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, для остановки транспортного средства полицейские применили табельное оружие.

«В Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем. Инспекторы ДПС остановили легковую автомашину, вызвавшую подозрение, и потребовали от водителя предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Однако тот возобновил движение и попытался скрыться», - сообщила Волк.

По ее словам, полицейские организовали преследование правонарушителя, в ходе которого неоднократно требовали немедленно остановиться и предупреждали его о намерении применить в противном случае табельное оружие. «Мужчина, несмотря на требования полицейских, продолжал движение, при этом выезжал на встречную полосу и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Для остановки транспортного средства полицейские в соответствии с законом «О полиции» были вынуждены произвести выстрел по колесам автомобиля. Только после этого водитель остановил его. За рулем иномарки оказался местный житель 1985 года рождения», - добавила Волк.

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Мужчина привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 (выезд на полосу встречного движения), части 1 статьи 12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), и по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требования сотрудника полиции).

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Суды, прокуратура, полиция

Полиция открыла огонь для остановки пьяного водителя в Крыму

Полиция открыла огонь для остановки пьяного водителя в Крыму

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