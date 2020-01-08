Поклонская в Инстаграме рассказала почему упал украиский самолет

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Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская усомнилась в том, что причиной авиакатастрофы в Тегеране стала техническая неисправность.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

По мнению депутата, истинной причиной аварии украинского Boeing стала попытка «разжечь крупномасштабную войну». Поклонская напомнила, что буквально накануне Америкой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

«И вот сегодня ночью — эта трагедия, - пишет депутат. - С учетом такой предыстории появляются определенные мысли, что причиной крушения самолета и гибели людей является не техническая неисправность, а огромное желание кого-то разжечь крупномасштабную войну».

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Поклонская также добавила, что «гибель людей ничего не значит для таких провокаторов», цель которых - «стать мировым гегемоном».

Ранее стало известно, что что Boeing 737 украинских авиалиний разбился недалеко от международного аэропорта в Тегеране. По предварительный данным, причиной стала неисправность двигателя. Все 179 человек на борту погибли.

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