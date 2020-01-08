Крымское отделение Liza Alert проведет полевые сборы

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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Крым» 18 января в Бахчисарайском районе, вблизи села Скалистое, проведет полевую встречу пеших волонтеров-поисковиков, а также владельцев беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в «Liza Alert Крым», в ходе полевой встречи волонтеры обсудят поиск в природной среде и попробует найти артефакты с помощью прочесывания местности.

За 2019 год на поиск людей в Крыму и Севастополе поступило более 300 заявок.

«Добровольцев очень не хватает. В нашем регионе есть горная местность, есть обширные водоемы, огромные поля, и многие задачи пешие группы не в силах закрыть. Для облегчения труда добровольцев и улучшения качества поисковых работ, мы просим откликнуться всех неравнодушных людей, у которых есть беспилотные летательные аппараты, и присоединиться к нашему новому направлению БПЛА, чтобы вместе творить добро и возвращать людей домой», — рассказали в Liza Alert.

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Желающих присоединиться к поисково-спасательному отряду «Liza Alert Крым» владельцев дронов ждут на эту встречу. Они узнают, как искать людей с воздуха и, при желании, смогут попробовать свои силы в учебном поиске.

Чтобы принять участие в полевом сборе поисково-спасательный отряд «Liza Alert Крым», будущие волонтеры должны обязательно заполнить форму регистрации на странице группы в «ВКонтакте». Там же можно найти подробности и рекомендации.

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