Крымское отделение Liza Alert проведет полевые сборы

Использованы материалы: Новости Крыма
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Январь 2020
8 января 2020
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Как сообщили в «Liza Alert Крым», в ходе полевой встречи волонтеры обсудят поиск в природной среде и попробует найти артефакты с помощью прочесывания местности.
За 2019 год на поиск людей в Крыму и Севастополе поступило более 300 заявок.
«Добровольцев очень не хватает. В нашем регионе есть горная местность, есть обширные водоемы, огромные поля, и многие задачи пешие группы не в силах закрыть. Для облегчения труда добровольцев и улучшения качества поисковых работ, мы просим откликнуться всех неравнодушных людей, у которых есть беспилотные летательные аппараты, и присоединиться к нашему новому направлению БПЛА, чтобы вместе творить добро и возвращать людей домой», — рассказали в Liza Alert.
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Желающих присоединиться к поисково-спасательному отряду «Liza Alert Крым» владельцев дронов ждут на эту встречу. Они узнают, как искать людей с воздуха и, при желании, смогут попробовать свои силы в учебном поиске.
Чтобы принять участие в полевом сборе поисково-спасательный отряд «Liza Alert Крым», будущие волонтеры должны обязательно заполнить форму регистрации на странице группы в «ВКонтакте». Там же можно найти подробности и рекомендации.
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