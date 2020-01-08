«Крымский лев» выйдет на ринг с аргентинским боксером в Монреале

© Новости Крыма

Представители 23-летнего крымского боксера в полутяжелом весе Артура Зиятдинова объявили о том, что его соперником в следующем поединке станет опытный 33-летний аргентинец Сезар Херман Рейносо.

Об этом сообщает портал MMABoxing.

Уточняется, что бой пройдет 25 января в Монреале (Канада). Предыдущий бой Зиятдинова состоялся в сентябре 2019 года, где он победил по очкам ветерана ринга Дарнелла Буна.

На своей странице в Instagram Зиятдинов написал, что чувствует себя «в отличной физической форме» и готов к своему 12-му по счету поединку.

Читайте: Украинский нардеп считает, что пенсионеры в Крыму имеют право на две пенсии

Артур Зиятдинов родился в Узбекистане и в 2008 году вместе с семьей переехал в Симферополь. Тренировался под руководством известного российского тренера Сергея Лапина. В настоящий момент живет и тренируется в Канаде.

Зиятдинов выходит на ринг в форме с крымскотатарской символикой.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Поклонская в Инстаграме рассказала почему упал украиский самолет. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская усомнилась в том, что причиной авиакатастрофы в Тегеране стала техническая неисправность.

Вчера : В МВД Украины сообщают о запрете на въезд российскому блогеру Митрошиной. В Министерстве внутренних дел Украины сообщают, что российский блогер Александра Митрошина не имела запрета на въезд в Украину, однако украинские пограничники объявят ей о запрете на въезд в дальнейшем.

Вчера : Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики. Находящийся под арестом Андрей Филонов, который пять лет был главой администрации курортной Евпатории, сообщил, что не собирается возвращаться в политику.

Воскресенье, 5 января 2020 : Поклонская хочет стать послом России в Украине. Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская заявила, что готова стать представителем России в Украине.