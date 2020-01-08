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«Крымский лев» выйдет на ринг с аргентинским боксером в Монреале

Среда
8 января 2020
13:15

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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8 января 2020


«Крымский лев» выйдет на ринг с аргентинским боксером в Монреале

© Новости Крыма

Представители 23-летнего крымского боксера в полутяжелом весе Артура Зиятдинова объявили о том, что его соперником в следующем поединке станет опытный 33-летний аргентинец Сезар Херман Рейносо.

Об этом сообщает портал MMABoxing.

Уточняется, что бой пройдет 25 января в Монреале (Канада). Предыдущий бой Зиятдинова состоялся в сентябре 2019 года, где он победил по очкам ветерана ринга Дарнелла Буна.

На своей странице в Instagram Зиятдинов написал, что чувствует себя «в отличной физической форме» и готов к своему 12-му по счету поединку.

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Артур Зиятдинов родился в Узбекистане и в 2008 году вместе с семьей переехал в Симферополь. Тренировался под руководством известного российского тренера Сергея Лапина. В настоящий момент живет и тренируется в Канаде.

Зиятдинов выходит на ринг в форме с крымскотатарской символикой.

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