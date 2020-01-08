«Крымский лев» выйдет на ринг с аргентинским боксером в Монреале

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает портал MMABoxing.
Уточняется, что бой пройдет 25 января в Монреале (Канада). Предыдущий бой Зиятдинова состоялся в сентябре 2019 года, где он победил по очкам ветерана ринга Дарнелла Буна.
На своей странице в Instagram Зиятдинов написал, что чувствует себя «в отличной физической форме» и готов к своему 12-му по счету поединку.
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Артур Зиятдинов родился в Узбекистане и в 2008 году вместе с семьей переехал в Симферополь. Тренировался под руководством известного российского тренера Сергея Лапина. В настоящий момент живет и тренируется в Канаде.
Зиятдинов выходит на ринг в форме с крымскотатарской символикой.
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