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Власть -> Религия

Крым отправит в хадж по квоте тысячу паломников

Среда
8 января 2020
16:20

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
8 января 2020


Одна тысяча паломников отправится в этом году в хадж из Крыма благодаря увеличению квоты.

Об этом сообщил ТАСС председатель Государственного комитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Альберт Кангиев.

По словам Кангиева, организацией и трансфером группы паломников из Крыма занимается Духовное управление мусульман республики совместно с крымским хадж-оператором «АВН-Тур». Тысяча участников паломничества получили возможность отправиться к мусульманским святыням в Мекке и Медине Саудовской Аравии частично за счет бюджета. 

Ранее в апреле 2019-го заммуфтия Крыма Айдер Исмаилов сообщал журналистам, что хадж-миссия России и власти Саудовской Аравии ведут переговоры о запуске прямых рейсов для совершения паломничества из Симферополя, что намного упростит путь паломников.

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В 2014 году из Крыма было отправлено 150 паломников, а в 2015-м их число выросло в два раза. В 2017 году в хадж из Крыма отправились более 400 человек, в 2018-м - 600. В 2019 году квота для крымских паломников составила 800 человек. В республике проживает около 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном, это крымские татары.

Хадж - паломничество к мусульманским святыням в городах Мекка и Медина в Саудовской Аравии, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. Хадж, который является одним из столпов ислама, хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 17 декабря 2019: В Конгресс США внесен законопроект о притеснении верующих в Крыму. В Конгресс США внесли законопроект, в котором говорится о притеснении верующих в Крыму и Донбассе со стороны России.

Среда, 11 декабря 2019: Константинов хочет переселить православный храм из действующего детского сада в Табачном. Детский сад в селе Табачное Бахчисарайского района приютил в одном из своих помещений православный храм, что противоречит нормам безопасности.

Четверг, 5 декабря 2019: В Крыму пройдет «православный съезд молодежи». В рамках Регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений: «Великая Победа: наследие и наследники» с 14 декабря по 15 декабря 2019 года будет проведен VI Съезд православной молодежи Крыма и Межрегиональный молодежный образовательный форум «Молодежь: семья и карьера».

Среда, 4 декабря 2019: В Крыму суррогатное материнство назвали аморальным. Суррогатное материнство нарушает целостность семьи и потому осуждается православной церковью.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/8/krym-otpravit-v-hadzh-po-kvote-tysyachu-palomnikov-126598/

 
 

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