Крым отправит в хадж по квоте тысячу паломников

Одна тысяча паломников отправится в этом году в хадж из Крыма благодаря увеличению квоты.

Об этом сообщил ТАСС председатель Государственного комитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Альберт Кангиев.

По словам Кангиева, организацией и трансфером группы паломников из Крыма занимается Духовное управление мусульман республики совместно с крымским хадж-оператором «АВН-Тур». Тысяча участников паломничества получили возможность отправиться к мусульманским святыням в Мекке и Медине Саудовской Аравии частично за счет бюджета.

Ранее в апреле 2019-го заммуфтия Крыма Айдер Исмаилов сообщал журналистам, что хадж-миссия России и власти Саудовской Аравии ведут переговоры о запуске прямых рейсов для совершения паломничества из Симферополя, что намного упростит путь паломников.

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В 2014 году из Крыма было отправлено 150 паломников, а в 2015-м их число выросло в два раза. В 2017 году в хадж из Крыма отправились более 400 человек, в 2018-м - 600. В 2019 году квота для крымских паломников составила 800 человек. В республике проживает около 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном, это крымские татары.

Хадж - паломничество к мусульманским святыням в городах Мекка и Медина в Саудовской Аравии, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. Хадж, который является одним из столпов ислама, хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.

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