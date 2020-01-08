Крым отправит в хадж по квоте тысячу паломников

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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8 января 2020
Об этом сообщил ТАСС председатель Государственного комитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Альберт Кангиев.
По словам Кангиева, организацией и трансфером группы паломников из Крыма занимается Духовное управление мусульман республики совместно с крымским хадж-оператором «АВН-Тур». Тысяча участников паломничества получили возможность отправиться к мусульманским святыням в Мекке и Медине Саудовской Аравии частично за счет бюджета.
Ранее в апреле 2019-го заммуфтия Крыма Айдер Исмаилов сообщал журналистам, что хадж-миссия России и власти Саудовской Аравии ведут переговоры о запуске прямых рейсов для совершения паломничества из Симферополя, что намного упростит путь паломников.
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В 2014 году из Крыма было отправлено 150 паломников, а в 2015-м их число выросло в два раза. В 2017 году в хадж из Крыма отправились более 400 человек, в 2018-м - 600. В 2019 году квота для крымских паломников составила 800 человек. В республике проживает около 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном, это крымские татары.
Хадж - паломничество к мусульманским святыням в городах Мекка и Медина в Саудовской Аравии, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. Хадж, который является одним из столпов ислама, хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.
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Среда, 11 декабря 2019: Константинов хочет переселить православный храм из действующего детского сада в Табачном. Детский сад в селе Табачное Бахчисарайского района приютил в одном из своих помещений православный храм, что противоречит нормам безопасности.
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