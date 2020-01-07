В Севастополе возбуждено дело против чиновника из Стройнадзора

После проверки прокуратуры Севастополя Следком возбудил уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела Севгосстройнадзора. Уголовное преследование открыто из-за нарушений, допущенных при вводе в эксплуатацию дома №22 по улице Дыбенко.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В ходе проверки, инциированной надзорным ведомством, выяснилось, что старший инспектор отдела Севгосстройнадзора заведомо знал, что застройщик не выполнил техусловия на газификацию и электроснабжение многоквартиного дома. Несмотря на это, чиновник выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации построенного объекта капитального строительства «Группа жилых домов по ул. Ефремова на территории ВМИ «IV пусковой комплекс. Корпус 16», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Дыбенко, 22.

«<В документ инспектор> внес заведомо ложные сведения о соответствии вышеуказанного объекта капитального строительства проектным решениям», – сказано в сообщении прокуратуры.

Материалы проверки надзорного ведомства были переданы в орган предварительного расследования для решения об уголовном пресследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

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По итогам рассматорения материалов прокуратуры следственный отдел по Гагаринскому району города возбудил уголовное дело.

За сухими формурировками надзорного ведомства скрыта история многолетних мытарств собственников квартир дома №22 по улице Дыбенко, о которых ForPost рассказывал в октябре 2019 года. Люди четыре года не могут заставить застройщика подать газ в дом, сданный еще в 2016 году. Сети готовы, но запустить их невозможно, так как «Консоль» самовольно пристроил на техэтаже еще четыре квартиры. О борьбе людей за свои права читайте в материале «Жадность застройщика оставила без отопления десятиэтажный дом в Севастополе».

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