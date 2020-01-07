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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

В Севастополе прошел рождественский крестный ход

Вторник
7 января 2020
17:03

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
7 января 2020


В центре Севастополя состоялся традиционный рождественский крестный ход.

Шествие прошло от Покровского собора на улице Большой морской, где сейчас проводится капитальный ремонт, до площади Нахимова.

В нем приняли участие священнослужители, казаки и верующие. Движение автомобилей в центре города на время хода было приостановлено.

В этом году погода была благоприятной - около двух градусов тепла и без осадков. В прошлом году 7 января в Севастополе был дождь со снегом.

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Молебен на площади Нахимова после завершения крестного хода провел настоятель Владимирского собора в Херсонесе отец Сергий. 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/7/v-sevastopole-proshel-rozhdestvenskii-krestnyi-hod-126595/

 
 

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