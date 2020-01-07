В Севастополе прошел рождественский крестный ход

В центре Севастополя состоялся традиционный рождественский крестный ход.

Шествие прошло от Покровского собора на улице Большой морской, где сейчас проводится капитальный ремонт, до площади Нахимова.

В нем приняли участие священнослужители, казаки и верующие. Движение автомобилей в центре города на время хода было приостановлено.

В этом году погода была благоприятной - около двух градусов тепла и без осадков. В прошлом году 7 января в Севастополе был дождь со снегом.

Читайте: В Ялте заявили, что «установили новогодний туристический рекорд»

Молебен на площади Нахимова после завершения крестного хода провел настоятель Владимирского собора в Херсонесе отец Сергий.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Рождество в Симферополе: в городах поют украинские колядки. В центре Симферополя 7 января открыли рождественский вертеп и исполнили украинские колядки.

Вчера : В Симферополе шоколадного Деда Мороза выдавали за Снегурочку. В Крыму во время новогоднего утренника ребенку вручили сладкий подарок. Шоколадную фигурку в виде Снегурочки решили употребить, но получился конфуз: развернули раскрашенную фольгу, а под ней оказался мужик с бородой.

Вчера : «Моржи» устроят заплыв в Евпатории на Рождество. 7 января в Евпатории состоится ежегодный традиционный зимний праздник любителей зимнего плавания и оздоровительной физкультуры «Рождественский заплыв в ледяной купели».

Воскресенье, 5 января 2020 : В Ялте заявили, что «установили новогодний туристический рекорд». Новый год на ялтинской набережной отметили более 35 тысяч человек. Вторую волну туристов в городе ожидают на Рождество.