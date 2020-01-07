В Севастополе горел многоквартирный дом

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Январь 2020
7 января 2020
К месту сразу же выдвинулись два отделения 2-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения.
По прибытии подразделений к месту происшествия было установлено, что идет дым из квартиры на первом этаже. После вскрытия входной двери и проникновения в помещение звеном ГДЗС было обнаружено двое пострадавших, которые были доставлены на свежий воздух. Вызваны службы «102», «103» и «104».
Один из пострадавших впоследствии скончался. Второй в тяжелом состоянии был передан бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
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Площадь пожара составила 2 квадратных метра. На тушение был подан ствол «Б».Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей локализовать пожар удалось в 21:21. Полная ликвидация возгорания произведена в 21:30.
На месте происшествия также работали сотрудники Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
При проведении работ была выполнена эвакуация жителей с верхних этажей многоквартирного дома. В 22 часа 39 человек, из них 5 детей, вернулись в свои квартиры.
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