В Севастополе горел многоквартирный дом

6 января в 20 часов 54 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Проспекту Победы произошел пожар.

К месту сразу же выдвинулись два отделения 2-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения.

По прибытии подразделений к месту происшествия было установлено, что идет дым из квартиры на первом этаже. После вскрытия входной двери и проникновения в помещение звеном ГДЗС было обнаружено двое пострадавших, которые были доставлены на свежий воздух. Вызваны службы «102», «103» и «104».

Один из пострадавших впоследствии скончался. Второй в тяжелом состоянии был передан бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

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Площадь пожара составила 2 квадратных метра. На тушение был подан ствол «Б».Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей локализовать пожар удалось в 21:21. Полная ликвидация возгорания произведена в 21:30.

На месте происшествия также работали сотрудники Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

При проведении работ была выполнена эвакуация жителей с верхних этажей многоквартирного дома. В 22 часа 39 человек, из них 5 детей, вернулись в свои квартиры.

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