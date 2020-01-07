В МВД Украины сообщают о запрете на въезд российскому блогеру Митрошиной

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В Министерстве внутренних дел Украины сообщают, что российский блогер Александра Митрошина не имела запрета на въезд в Украину, однако украинские пограничники объявят ей о запрете на въезд в дальнейшем.

«Крым – это оккупированная часть Украины! Оккупант – Россия! Это те истины, которые никто не отрицает и не ставит под сомнение, пока в Севастополе не будет поднят флаг Украины. У россиянки Александры Митрошиной не было запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированный Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством», – говорится в сообщении ведомства в Фейсбуке.

В пресс-службе МВД Украины также отметили, что в среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам России, в отношении которых сработала база данных о запрете въезда или превышения срока пребывания, или в отношении которых удается установить, что они «незаконно посещали оккупированные территории». В течение 2019 года более 7300 граждан России не смогли въехать в Украину, заявляют правоохранители.

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На данный момент нет комментария Митрошиной относительно этой информации.

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