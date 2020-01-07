В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри

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В Рождество сотни крымчан вновь решили подняться на гору Ай-Петри, однако в этом году им ничего не угрожает.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

По информации ведомства, на Ай-Петри отдыхают много людей, поскольку выпал снег и у крымчан есть возможность покататься на санках и «ватрушках». Однако в этом году, в отличие от предыдущего, движение транспорта не было парализовано.

«Дорога чистая, работники Крымавтодора чистят ее ежедневно до 10 часов утра. Предусмотрено реверсивное движение: до 15.00 открыт подъем на гору, после 15.00 - спуск», - пояснили спасатели.

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При этом локальные заторы и пробки все же случаются: некоторые водители нарушают порядок движения, после чего не могут разъехаться с другими автомобилями.

В этом году нет угрозы схода лавины, подчеркнули в ведомстве. В то же время, спасатели все же предупреждают людей о соблюдении осторожности при катании на «ватрушках», так как уже зафиксировано несколько случаев получения легких травм.

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