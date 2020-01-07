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Власть -> Транспорт Крыма

В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри

Вторник
7 января 2020
16:35

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
7 января 2020


В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри

© Новости Крыма

В Рождество сотни крымчан вновь решили подняться на гору Ай-Петри, однако в этом году им ничего не угрожает.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Крыма. 

По информации ведомства, на Ай-Петри отдыхают много людей, поскольку выпал снег и у крымчан есть возможность покататься на санках и «ватрушках». Однако в этом году, в отличие от предыдущего, движение транспорта не было парализовано.

«Дорога чистая, работники Крымавтодора чистят ее ежедневно до 10 часов утра. Предусмотрено реверсивное движение: до 15.00 открыт подъем на гору, после 15.00 - спуск», - пояснили спасатели.

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При этом локальные заторы и пробки все же случаются: некоторые водители нарушают порядок движения, после чего не могут разъехаться с другими автомобилями. 

В этом году нет угрозы схода лавины, подчеркнули в ведомстве. В то же время, спасатели все же предупреждают людей о соблюдении осторожности при катании на «ватрушках», так как уже зафиксировано несколько случаев получения легких травм.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму могут закрыть дорогу на Ай-Петри. Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает, что в случае снегопада обе дороги на Ай-Петри будут перекрыты.

Вчера: МЧС Крыма предупреждает о сильном тумане на дорогах. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым сообщает, что на некоторых дорогах полуострова наблюдается сильный туман, затрудняющий движение транспорта.

Воскресенье, 5 января 2020: На Кубани в 2020 году модернизируют альтернативные подходы к Крымскому мосту. Альтернативные подходы к Крымскому мосту модернизируют в 2020 году на территории Краснодарского края из-за увеличения транспортного потока и введения платных участков на трассе М-4 «Дон».

Воскресенье, 5 января 2020: Дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарая временно закрыта. «Крымавтодор» на время закрыл дорогу от села Соколиное на гору Ай-Петри для противогололедной обработки.

 

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В МЧС Крыма рассказали о ситуации на горе Ай-Петри

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