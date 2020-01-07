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Власть -> Транспорт Крыма

В Крыму могут закрыть дорогу на Ай-Петри

Вторник
7 января 2020
11:34

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
7 января 2020


В Крыму могут закрыть дорогу на Ай-Петри

© Новости Крыма

Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает, что в случае снегопада обе дороги на Ай-Петри будут перекрыты.

«Во время снегопада проезд по автомобильной дороге в Бахчисарайском районе от села Соколиное до плато Ай–Петри и со стороны Ялты закрывается на время обработки дорожного покрытия инертными материалами, для предотвращения возникновения непредвиденных ситуаций. И для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке», - говорится в сообщении ведомства.

После того, как все работы по обработке дорог антигололедной семью будут закончены, движение восстановят.

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В Службе автодорог просят водителей отнестись с пониманием к введению возможных ограничений, а также напоминают, что в зимний период на плато Ай-Петри допускаются только полноприводные автомобили.

Как ранее сообщалось, в январе 2019 года на плато Ай-Петри из-за схода нескольких лавин и сильного снегопада застряли около сотни автомобилей. Сотрудникам МЧС понадобилось около 12 часов, чтобы расчистить дорогу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: МЧС Крыма предупреждает о сильном тумане на дорогах. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым сообщает, что на некоторых дорогах полуострова наблюдается сильный туман, затрудняющий движение транспорта.

Воскресенье, 5 января 2020: На Кубани в 2020 году модернизируют альтернативные подходы к Крымскому мосту. Альтернативные подходы к Крымскому мосту модернизируют в 2020 году на территории Краснодарского края из-за увеличения транспортного потока и введения платных участков на трассе М-4 «Дон».

Воскресенье, 5 января 2020: Дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарая временно закрыта. «Крымавтодор» на время закрыл дорогу от села Соколиное на гору Ай-Петри для противогололедной обработки.

Воскресенье, 5 января 2020: Крымавтодор рассказал о борьбе с гололедом на дорогах. Предприятие «Крымавтодор» использовало для покрытия дорог Крыма более 25 тонн соли и 90 тонн песка.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/7/v-krymu-mogut-zakryt-dorogu-na-aipetri-126574/

 
 

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