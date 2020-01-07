В Крыму могут закрыть дорогу на Ай-Петри

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Январь 2020
7 января 2020
© Новости Крыма
«Во время снегопада проезд по автомобильной дороге в Бахчисарайском районе от села Соколиное до плато Ай–Петри и со стороны Ялты закрывается на время обработки дорожного покрытия инертными материалами, для предотвращения возникновения непредвиденных ситуаций. И для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке», - говорится в сообщении ведомства.
После того, как все работы по обработке дорог антигололедной семью будут закончены, движение восстановят.
Читайте: В Саках обещают запустить по городу семь новых автобусов
В Службе автодорог просят водителей отнестись с пониманием к введению возможных ограничений, а также напоминают, что в зимний период на плато Ай-Петри допускаются только полноприводные автомобили.
Как ранее сообщалось, в январе 2019 года на плато Ай-Петри из-за схода нескольких лавин и сильного снегопада застряли около сотни автомобилей. Сотрудникам МЧС понадобилось около 12 часов, чтобы расчистить дорогу.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: МЧС Крыма предупреждает о сильном тумане на дорогах. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым сообщает, что на некоторых дорогах полуострова наблюдается сильный туман, затрудняющий движение транспорта.
Воскресенье, 5 января 2020: На Кубани в 2020 году модернизируют альтернативные подходы к Крымскому мосту. Альтернативные подходы к Крымскому мосту модернизируют в 2020 году на территории Краснодарского края из-за увеличения транспортного потока и введения платных участков на трассе М-4 «Дон».
Воскресенье, 5 января 2020: Дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарая временно закрыта. «Крымавтодор» на время закрыл дорогу от села Соколиное на гору Ай-Петри для противогололедной обработки.
Воскресенье, 5 января 2020: Крымавтодор рассказал о борьбе с гололедом на дорогах. Предприятие «Крымавтодор» использовало для покрытия дорог Крыма более 25 тонн соли и 90 тонн песка.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/7/v-krymu-mogut-zakryt-dorogu-na-aipetri-126574/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
13:01 Севастопольские чиновники под Новый год обзавелись особняком
12:16 В Севастополе возбуждено дело против чиновника из Стройнадзора
11:34 В Крыму могут закрыть дорогу на Ай-Петри
11:02 У симферопольца нашли крупную партию расфасованной конопли
10:28 В Севастополе горел многоквартирный дом
09:58 На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы
09:49 В Джанкойском районе девушка украла из машины односельчанина мобильный телефон
09:21 Очевидцы нашли в Симферополе пропавшую цаплю Симу