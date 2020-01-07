В Крыму могут закрыть дорогу на Ай-Петри

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Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает, что в случае снегопада обе дороги на Ай-Петри будут перекрыты.

«Во время снегопада проезд по автомобильной дороге в Бахчисарайском районе от села Соколиное до плато Ай–Петри и со стороны Ялты закрывается на время обработки дорожного покрытия инертными материалами, для предотвращения возникновения непредвиденных ситуаций. И для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке», - говорится в сообщении ведомства.

После того, как все работы по обработке дорог антигололедной семью будут закончены, движение восстановят.

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В Службе автодорог просят водителей отнестись с пониманием к введению возможных ограничений, а также напоминают, что в зимний период на плато Ай-Петри допускаются только полноприводные автомобили.

Как ранее сообщалось, в январе 2019 года на плато Ай-Петри из-за схода нескольких лавин и сильного снегопада застряли около сотни автомобилей. Сотрудникам МЧС понадобилось около 12 часов, чтобы расчистить дорогу.

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