В Джанкойском районе девушка украла из машины односельчанина мобильный телефон

В Джанкойском районе 29-летняя девушка украла из машины 21-летнего односельчанина мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Автомобиль хозяин оставил возле своего дома, не запер его. Этим злоумышленница и воспользовалась. Подозреваемую в совершении кражи уже задержали.

- Гражданка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление и состоит на учете в ОВД. В содеянном она призналась, написала явку с повинной.

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Телефон жителя Джанкойского района найден дома у подозреваемой. Возбуждено уголовное дело. Максимум, что может грозить девушке - это лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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