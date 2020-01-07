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Происшествия -> Криминал

В Джанкойском районе девушка украла из машины односельчанина мобильный телефон

Вторник
7 января 2020
09:49

Использованы материалы: Новости Крыма

Регионы Крыма: Джанкой

Новости за:
2020
Январь 2020
7 января 2020


В Джанкойском районе 29-летняя девушка украла из машины 21-летнего односельчанина мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Автомобиль хозяин оставил возле своего дома, не запер его. Этим злоумышленница и воспользовалась. Подозреваемую в совершении кражи уже задержали.

- Гражданка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление и состоит на учете в ОВД. В содеянном она призналась, написала явку с повинной.

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Телефон жителя Джанкойского района найден дома у подозреваемой. Возбуждено уголовное дело. Максимум, что может грозить девушке - это лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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