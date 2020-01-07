В Джанкойском районе девушка украла из машины односельчанина мобильный телефон

Использованы материалы: Новости Крыма
Регионы Крыма: Джанкой
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Январь 2020
7 января 2020
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Автомобиль хозяин оставил возле своего дома, не запер его. Этим злоумышленница и воспользовалась. Подозреваемую в совершении кражи уже задержали.
- Гражданка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление и состоит на учете в ОВД. В содеянном она призналась, написала явку с повинной.
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Телефон жителя Джанкойского района найден дома у подозреваемой. Возбуждено уголовное дело. Максимум, что может грозить девушке - это лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Новости Крыма сообщали ранее:
Воскресенье, 5 января 2020: Крымчанин украл электрический тандыр и гриль. По подозрению в краже оборудования из кафе задержан 33-летний ранее не судимый житель крымской столицы.
Среда, 1 января 2020: В Симферополе двое разбойников грабили людей по ночам. В крымской столице сотрудники уголовного розыска по подозрению в серии грабежей задержали дух молодых людей 16 и 19 лет.
Суббота, 28 декабря 2019: Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира. Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира за замечание о том, что тот ошибся маршрутом.
Пятница, 27 декабря 2019: Полицейские задержали в Феодосии девушку во время закладки тайника с метамфитамином. Феодосийские полицейские задержали 20-летнюю местную жительницу, которая распространяла наркотики путем организации закладок.
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