В «Артеке» заявили, что в лагере Новый год встретили дети из 19 стран

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом сообщает пресс-служба лагеря.
«Артековцы встретили Новый год на Дворцовой площади детского центра. Возле 18-метровой елки собрались почти две тысячи детей из 19 стран. Ребята увидели добрую сказку, приняли участие в различных активностях, с песнями и танцами вошли в новый 2020 год», – говорится в сообщении.
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30 декабря сообщалось, что лагерь «Артек» принял детей из России, которые приехали на полуостров поездом по Крымскому мосту.
Новости Крыма сообщали ранее:
Среда, 25 декабря 2019: Ректор КФУ опроверг информацию о закрытии военной кафедры. Речи о закрытии военной кафедры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского быть не может.
Вторник, 24 декабря 2019: В Крымском федеральном университете закрывают военную кафедру. В Крымском федеральном университете имени Вернадского закрывают военную кафедру
Вторник, 24 декабря 2019: Главгосэкспертиза одобрила проект новой охранной системы «Артека». Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на устройство комплексной системы безопасности в международном детском центре «Артек».
Понедельник, 23 декабря 2019: Авербух рассказал, когда начнется набор детей в ледовую школу в Крыму. С января 2020 года начнется формирование списков учеников школы зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе, где дети смогут бесплатно обучаться фигурному катанию и хоккею.
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