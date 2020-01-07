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Власть -> Детские сады, школы, ВУЗы

В «Артеке» заявили, что в лагере Новый год встретили дети из 19 стран

Вторник
7 января 2020
07:11

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
7 января 2020


В лагере «Артек» в Крыму Новый год встретили дети из 19 стран.

Об этом сообщает пресс-служба лагеря.

«Артековцы встретили Новый год на Дворцовой площади детского центра. Возле 18-метровой елки собрались почти две тысячи детей из 19 стран. Ребята увидели добрую сказку, приняли участие в различных активностях, с песнями и танцами вошли в новый 2020 год», – говорится в сообщении.

Читайте: Власти России заявили, что МДЦ «Артек» уязвим для террористов

30 декабря сообщалось, что лагерь «Артек» принял детей из России, которые приехали на полуостров поездом по Крымскому мосту.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 25 декабря 2019: Ректор КФУ опроверг информацию о закрытии военной кафедры. Речи о закрытии военной кафедры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского быть не может.

Вторник, 24 декабря 2019: В Крымском федеральном университете закрывают военную кафедру. В Крымском федеральном университете имени Вернадского закрывают военную кафедру

Вторник, 24 декабря 2019: Главгосэкспертиза одобрила проект новой охранной системы «Артека». Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на устройство комплексной системы безопасности в международном детском центре «Артек».

Понедельник, 23 декабря 2019: Авербух рассказал, когда начнется набор детей в ледовую школу в Крыму. С января 2020 года начнется формирование списков учеников школы зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе, где дети смогут бесплатно обучаться фигурному катанию и хоккею.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/7/v-arteke-zayavili-chto-v-lagere-novyi-god-vstretili-deti-iz-19-stran-126580/

 
 

Детские сады, школы, ВУЗы

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