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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Ушел из жизни знаменитый крымский военрук-ветеран Вил Уразбахтин

Вторник
7 января 2020
16:33

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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Январь 2020
7 января 2020


В Симферополе на 96 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, подполковник ВДВ, отличник народного образования УССР, Заслуженный учитель АРК Вил Галямович Уразбахтин.

Вил Галямович родился в 1925 году в семье домохозяйки и сапожника – красного забайкальского партизана. Детство провел в Чите. Когда началась война, Вил закончил 8 классов, поступил в школу военных техников при железной дороге. В июне 1943-го года провели набор на курсы подготовки различных военных специалистов: радистов, связистов, разведчиков, парашютистов. Потом был направлен в пулеметно-минометное училище под Улан-Удэ.

В июне 1944-го младшего лейтенанта Уразбахтина отправили на фронт, воевал в составе 93 Гвардейской Миргородской дивизии на 3-м Украинском фронте. Участвовал в боевых операциях на территории Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии. Войну закончил в Австрии. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда». Был неоднократно ранен. Он более 30 лет отдал воинской службе. После войны направлен на службу в Черноморский флот, однако из-за ранения в голову не смог служить на кораблях. В 1953-1972 годах служил в Симферополе. Был демобилизован из рядов военно-вооруженных сил в 1972.

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Затем, после окончания Симферопольского госуниверситета стал работать в 12-й школе Симферополя преподавателем начальной военной подготовки. При его непосредственном участии в школе созданы военный музей, стрелковый тир, спортивная площадка военно-прикладного многоборья. В 1975 году под его руководством команда из Крыма и Севастополя победителем первенства Советского Союза в соревнованиях «Зарница». Вил Галямович был одиннадцатикратным чемпионом военного округа по офицерскому многоборью (стрельба, плаванье, трехкилометровый кросс, гимнастика, вождение). Он стал последним военруком из числа участников Великой Отечественной войны. Проработал в школе 41 год.

В феврале 2014 года Симферополь облетела новость – пока Вил Галямович был на занятиях в школе, его квартиру ограбили, вынесли в том числе все ордена и медали. Благодаря широкому общественному резонансу и реакции полиции все заслуженные награды ветерана в скором времени удалось вернуть.

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