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Происшествия -> Наркотики

У симферопольца нашли крупную партию расфасованной конопли

Вторник
7 января 2020
11:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
7 января 2020


В Симферополе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по РК нашли у местного жителя крупную партию конопли.

Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Во время обыска у 47-летнего мужчины были найдены 20 бумажных свертков и один полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Впоследствии экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество является наркотиком – марихуаной.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».

Читайте: На подходе к Керченскому мосту ФСБ нашла крупную партию наркотиков

Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, в начале января в Джанкое был задержан местный житель, у которого было обнаружено 240 граммов марихуаны. Он хранил их на территории дачного участка, находящегося в садоводческом кооперативе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 4 января 2020: Жителю Джанкоя грозит десять лет тюрьмы за хранение наркотиков. У жителя Джанкоя на даче нашли почти полкилограмма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Среда, 1 января 2020: В Крыму за попытку сбыта 60 кг каннабиса осудили четырех наркоторговцев. Прокуратура РК поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 4 лиц, пытавшихся организовать сбыт наркотических средств в крупном размере (ст 228.1 УК РФ).

Четверг, 26 декабря 2019: Российские силовики нашли у крымчанина сотни наркотических таблеток. В Керчи сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у 32-летнего мужчины около двухсот таблеток синтетического препарата, запрещенного к обороту на территории РФ.

Суббота, 21 декабря 2019: Севастополец сядет на 15 лет за контрабанду наркотиков из Бельгии. Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю за контрабанду наркотиков из Бельгии, сообщает пресс-служба суда.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/7/u-simferopoltsa-nashli-krupnuju-partiju-rasfasovannoi-konopli-126577/

 
 

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