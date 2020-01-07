У симферопольца нашли крупную партию расфасованной конопли

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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Январь 2020
7 января 2020
Об этом сообщается на сайте регионального МВД.
Во время обыска у 47-летнего мужчины были найдены 20 бумажных свертков и один полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Впоследствии экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество является наркотиком – марихуаной.
На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».
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Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.
Как ранее сообщалось, в начале января в Джанкое был задержан местный житель, у которого было обнаружено 240 граммов марихуаны. Он хранил их на территории дачного участка, находящегося в садоводческом кооперативе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 4 января 2020: Жителю Джанкоя грозит десять лет тюрьмы за хранение наркотиков. У жителя Джанкоя на даче нашли почти полкилограмма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Среда, 1 января 2020: В Крыму за попытку сбыта 60 кг каннабиса осудили четырех наркоторговцев. Прокуратура РК поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 4 лиц, пытавшихся организовать сбыт наркотических средств в крупном размере (ст 228.1 УК РФ).
Четверг, 26 декабря 2019: Российские силовики нашли у крымчанина сотни наркотических таблеток. В Керчи сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у 32-летнего мужчины около двухсот таблеток синтетического препарата, запрещенного к обороту на территории РФ.
Суббота, 21 декабря 2019: Севастополец сядет на 15 лет за контрабанду наркотиков из Бельгии. Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю за контрабанду наркотиков из Бельгии, сообщает пресс-служба суда.
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