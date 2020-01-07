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Власть -> Коммунальное хозяйство

Севастопольские чиновники под Новый год обзавелись особняком

Вторник
7 января 2020
13:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Январь 2020
7 января 2020


Аппаратом губернатора и правительства Севастополя куплены особняк и земля, на котором он построен. Недвижимость, которая находится в центральной части города — на улице Шварца, 26, продана чиновникам местным коммерсантом Тиграном Арутюняном, сказано в системе Rusprofile. Сумма сделки — 67 миллионов 294 тысячи рублей.

Аппаратом губернатора и правительства Севастополя, которым уже подписан с бизнесменом акт приема-передачи объектов, приобретен участок площадью 324 квадратных метра (вид разрешенного использования, согласно данным кадастровой карты, — «Для размещения иных объектов общественно-делового значения, обеспечивающих жизнь граждан») и четырехэтажный дом — административное здание, как его назвали в правительстве Севастополя — площадью 546,5 «квадратов». Деньги из городского бюджета продавцу недвижимости пока не перечислены, сказано на официальном сайте госзакупок РФ.

Покупку особняка с землей по предусмотренной законом неконкурентной процедуре — без конкурсов и аукционов («в связи с <...> невозможностью применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)») — у единственного поставщика провели накануне новогодних праздников, 28 декабря 2019 года.

https://primechaniya.ru/storage/images/V2ag7b6ld2XakEOCmg4nKS7oo9qvOAtjE4hLd1e2.jpeg

Специально для этого правительство Севастополя 26 декабря 2019 года приняло распоряжение «О предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объекта недвижимого имущества в государственную собственность за счет средств бюджета города Севастополя». «Примечания» направят запрос для получения информации о том, для чего исполнительная власть города приобрела указанную недвижимость.

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Для сравнения. В Севастополе можно купить, согласно данным сайта о недвижимости «Авито», за 65 миллионов рублей — на улице Сапфирная (район Камышового шоссе) двухэтажный кирпичный дом площадью 500 квадратных метров с благоустроенным участком площадью 1100 «квадратов»; за 65 миллионов — в урочище Батилиман (севастопольская зона южного берега Крыма, территория закрытого комплекса) четырехэтажный кирпичный коттедж площадью 406 квадратных метров с участком в 500 «квадратов»; за 64 миллиона — на мысе Фиолент трехэтажный кирпичный коттедж площадью 400 квадратных метров с благоустроенным участком площадью 2200 «квадратов».

За эти же 67,3 миллиона рублей правительство Севастополя, например, может купить по установленной им же новой цене квартиры общей площадью 892 квадратных метра для переселенцев из аварийного жилья, ветеранов и детей сирот.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пресек покупку госучреждением «Парки и скверы» 10 «космических» туалетов по цене квартиры каждый и «золотых» урн.

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