С точностью до человека: Аксенов посчитал число туристов в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что при подсчетах учитывались все статистические данные, в том числе информация о налоговых поступлениях в бюджет и, по его словам, «цифры дают объективную картину».
«57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более шести тысяч – поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллионов автотранспортных средств», - написал Сергей Аксенов, уточнив, что в новогодние праздники на полуострове отдохнет еще более 200 тысяч туристов.
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