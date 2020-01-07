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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Рождество в Симферополе: в городах поют украинские колядки

Вторник
7 января 2020
17:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
7 января 2020


Рождество в Симферополе: в городах поют украинские колядки

© Крым.реалии

В центре Симферополя 7 января открыли рождественский вертеп и исполнили украинские колядки.

Перед гостями праздника на площади выступил городской хор художественной самодеятельности и церковный хор. Также прошло открытие Рождественской архиерейской елки в музыкальном театре.

Колядки и другие песни на украинском языке исполнили участницы вокального ансамбля городского культурно-досугового центра имени Шевченко.

На площади работает праздничная ярмарка. Рождественская программа в центре Симферополя завершится вечером выступлением ансамбля «Петро-Павловская песня».

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В Севастополе 6 января на церковных праздничных службах по случаю Рождества Христова исполняли колядки и песни на украинском языке, в частности, «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича.

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Сегодня: В Севастополе прошел рождественский крестный ход. В центре Севастополя состоялся традиционный рождественский крестный ход.

Вчера: В Симферополе шоколадного Деда Мороза выдавали за Снегурочку. В Крыму во время новогоднего утренника ребенку вручили сладкий подарок. Шоколадную фигурку в виде Снегурочки решили употребить, но получился конфуз: развернули раскрашенную фольгу, а под ней оказался мужик с бородой.

Вчера: «Моржи» устроят заплыв в Евпатории на Рождество. 7 января в Евпатории состоится ежегодный традиционный зимний праздник любителей зимнего плавания и оздоровительной физкультуры «Рождественский заплыв в ледяной купели».

Воскресенье, 5 января 2020: В Ялте заявили, что «установили новогодний туристический рекорд». Новый год на ялтинской набережной отметили более 35 тысяч человек. Вторую волну туристов в городе ожидают на Рождество.

 

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Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Рождество в Симферополе: в городах поют украинские колядки

Рождество в Симферополе: в городах поют украинские колядки

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