Рождество в Симферополе: в городах поют украинские колядки

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
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7 января 2020
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Перед гостями праздника на площади выступил городской хор художественной самодеятельности и церковный хор. Также прошло открытие Рождественской архиерейской елки в музыкальном театре.
Колядки и другие песни на украинском языке исполнили участницы вокального ансамбля городского культурно-досугового центра имени Шевченко.
На площади работает праздничная ярмарка. Рождественская программа в центре Симферополя завершится вечером выступлением ансамбля «Петро-Павловская песня».
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В Севастополе 6 января на церковных праздничных службах по случаю Рождества Христова исполняли колядки и песни на украинском языке, в частности, «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича.
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Сегодня: В Севастополе прошел рождественский крестный ход. В центре Севастополя состоялся традиционный рождественский крестный ход.
Вчера: В Симферополе шоколадного Деда Мороза выдавали за Снегурочку. В Крыму во время новогоднего утренника ребенку вручили сладкий подарок. Шоколадную фигурку в виде Снегурочки решили употребить, но получился конфуз: развернули раскрашенную фольгу, а под ней оказался мужик с бородой.
Вчера: «Моржи» устроят заплыв в Евпатории на Рождество. 7 января в Евпатории состоится ежегодный традиционный зимний праздник любителей зимнего плавания и оздоровительной физкультуры «Рождественский заплыв в ледяной купели».
Воскресенье, 5 января 2020: В Ялте заявили, что «установили новогодний туристический рекорд». Новый год на ялтинской набережной отметили более 35 тысяч человек. Вторую волну туристов в городе ожидают на Рождество.
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