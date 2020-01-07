Рождество в Симферополе: в городах поют украинские колядки

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В центре Симферополя 7 января открыли рождественский вертеп и исполнили украинские колядки.

Перед гостями праздника на площади выступил городской хор художественной самодеятельности и церковный хор. Также прошло открытие Рождественской архиерейской елки в музыкальном театре.

Колядки и другие песни на украинском языке исполнили участницы вокального ансамбля городского культурно-досугового центра имени Шевченко.

На площади работает праздничная ярмарка. Рождественская программа в центре Симферополя завершится вечером выступлением ансамбля «Петро-Павловская песня».

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В Севастополе 6 января на церковных праздничных службах по случаю Рождества Христова исполняли колядки и песни на украинском языке, в частности, «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича.

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