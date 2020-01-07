Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 января

Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от –1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 71 до 98 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 7 января.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 94 процентов. Ветер северо-восточный до 7 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +1, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 95 процентов. Ветер северный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +2, ближайшей ночью от –2 до 0 градусов.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 85 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 5, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Феодосии утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 91 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 5, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Керчи утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 93 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 89 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 95 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +2, ближайшей ночью от +1 до +2 градусов.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +2, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Мисхоре - 9, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 10, на мысе Айя - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 6, в Сочи - 12, в Турции - 20, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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