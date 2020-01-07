Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 января

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7 января 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 7 января.
В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 94 процентов. Ветер северо-восточный до 7 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +1, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.
В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 95 процентов. Ветер северный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +2, ближайшей ночью от –2 до 0 градусов.
В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 85 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 5, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.
В Феодосии утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 91 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 5, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.
В Керчи утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 93 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.
В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 89 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.
В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 95 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +2, ближайшей ночью от +1 до +2 градусов.
В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +2, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Мисхоре - 9, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 10, на мысе Айя - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 6, в Сочи - 12, в Турции - 20, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 декабря
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Вчера: Туман накрыл Крымский мост. Туман накрыл Крымский мост, сообщает 6 января пресс-служба транспортного перехода через Керченский пролив.
Вчера: В Севастополе на Рождество будет сильный ветер. 7 января в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, связанное преимущественно с усилением ветра.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 69 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.
Воскресенье, 5 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 66 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
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