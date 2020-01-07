Очевидцы нашли в Симферополе пропавшую цаплю Симу

В Симферополе очевидцы нашли цаплю Симу, которая пропала во время капитального ремонта набережной реки Салгир.

Об этом сообщается в группе Общественного совета города «Наш Симферополь» в социальной сети Facebook.

«Друзья, хорошая новость - цапля Сима жива и прекрасно себя чувствует. Живет так же на Салгире, только переместилась в более спокойное, с ее точки зрения, место. Она обитает на реке возле парка на улице Гурзуфской», - написали очевидцы.

Однако, пользователи соцсетей усомнились в «подлинности» Симы, заявив, что это может быть и другая цапля.

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Как ранее сообщалось, после окончания капитального ремонта набережной реки Салгир и чистки русла в Симферополе был установлен памятник цапле Симе, ставшей свидетелем этого события. Композиция включает в себя элемент ограждения набережной, ковш с сидящей в нем лягушкой и саму цаплю.

Автор памятника кузнец Александр Ромашенко заявил, что птица стала неким символом города, именно поэтому он решил создать композицию.

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