Очевидцы нашли в Симферополе пропавшую цаплю Симу

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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Январь 2020
7 января 2020
Об этом сообщается в группе Общественного совета города «Наш Симферополь» в социальной сети Facebook.
«Друзья, хорошая новость - цапля Сима жива и прекрасно себя чувствует. Живет так же на Салгире, только переместилась в более спокойное, с ее точки зрения, место. Она обитает на реке возле парка на улице Гурзуфской», - написали очевидцы.
Однако, пользователи соцсетей усомнились в «подлинности» Симы, заявив, что это может быть и другая цапля.
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Как ранее сообщалось, после окончания капитального ремонта набережной реки Салгир и чистки русла в Симферополе был установлен памятник цапле Симе, ставшей свидетелем этого события. Композиция включает в себя элемент ограждения набережной, ковш с сидящей в нем лягушкой и саму цаплю.
Автор памятника кузнец Александр Ромашенко заявил, что птица стала неким символом города, именно поэтому он решил создать композицию.
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