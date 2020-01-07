На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Январь 2020
7 января 2020
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Как уточнили в пресс-службе МЧС, на дороге столкнулись 4 автомобиля. Три человека пострадали, один – получил травмы несовместимые с жизнью.
— Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы к карете скорой помощи. Погибший оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента извлекли тело из машины, — рассказали в МЧС. – Также на месте аварии спасатели обозначили рабочую зону с помощью сигнальных конусов и обеспечили противопожарную безопасность.
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Сегодня: В Севастополе горел многоквартирный дом. 6 января в 20 часов 54 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Проспекту Победы произошел пожар.
Вчера: В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь. Семья из Севастополя, дабы порадовать своего девятилетнего ребенка на праздник, 31 декабря заказала на дом Деда Мороза и фокусника.
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