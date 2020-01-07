На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

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Вчера вечером на трассе «Таврида» в районе с. Крымская Роза произошло смертельное ДТП.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, на дороге столкнулись 4 автомобиля. Три человека пострадали, один – получил травмы несовместимые с жизнью.

— Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы к карете скорой помощи. Погибший оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента извлекли тело из машины, — рассказали в МЧС. – Также на месте аварии спасатели обозначили рабочую зону с помощью сигнальных конусов и обеспечили противопожарную безопасность.

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