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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

Вторник
7 января 2020
09:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
7 января 2020


На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

© Новости Крыма

Вчера вечером на трассе «Таврида» в районе с. Крымская Роза произошло смертельное ДТП.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, на дороге столкнулись 4 автомобиля. Три человека пострадали, один – получил травмы несовместимые с жизнью.

— Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы к карете скорой помощи. Погибший оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента извлекли тело из машины, — рассказали в МЧС. – Также на месте аварии спасатели обозначили рабочую зону с  помощью сигнальных конусов и обеспечили противопожарную безопасность.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастополе горел многоквартирный дом. 6 января в 20 часов 54 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Проспекту Победы произошел пожар.

Вчера: В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь. Семья из Севастополя, дабы порадовать своего девятилетнего ребенка на праздник, 31 декабря заказала на дом Деда Мороза и фокусника.

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Вчера: Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки. Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки в Крыму, всего ликвидировано шесть пожаров.

 

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

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