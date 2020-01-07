Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

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7 января 2020
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Об этом сказано в записке, переданной Филоновым из следственного изолятора и опубликованной на странице Филонова в Facebook.
По словам Андрея Филонова, такие, как он, «там (в системе власти — прим.) сегодня не нужны». Он пояснил, что у большинства простых людей есть явный запрос на «ярких лидеров и агентов развития», которые несут перемены и двигают все вперед, а властной системе нужны «серые, безликие и тихие «послушанты», которые сидят тихо и не высовываются». Система жестко убирает первых и культивирует модель поведения и внутреннюю моду на вторых, считает Филонов.
Напомним, главу горадминистрации Евпатории Андрея Филонова задержали силовики 3 апреля 2019 года, на следующий день Киевский райсуд Симферополя по ходатайству Следственного комитета, расследующего два возбужденных в отношении Филонова уголовных дела, арестовал управленца — он с тех пор содержится под стражей; в последний раз арест продлили до 31 декабря 2019 года, но Андрей Филонов до сих пор находится в заключении, сведений об изменении меры пресечения нет, его защита пока не комментирует эту ситуацию. Правоохранители вменяют Филонову превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
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