За неделю на пожарах в Крыму погибло четыре человека

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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6 января 2020
«13 из них - пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах были спасены пятеро человек, четверо погибли», - сообщили в МЧС.
Кроме того, за минувшую неделю спасатели девять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Им удалось спасти 15 человек, среди которых четверо – дети. Один человек погиб.
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Существенно сократилось количество происшествий в горно-лесной местности. Так, за минувшую неделю сотрудники МЧС всего один раз привлекались к спасению заблудившихся туристов.
На водных объектах происшествий зарегистрировано не было.
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