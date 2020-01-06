За неделю на пожарах в Крыму погибло четыре человека

За праздничную неделю сотрудники МЧС Крыма 46 раз привлекались к тушению пожаров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«13 из них - пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах были спасены пятеро человек, четверо погибли», - сообщили в МЧС.

Кроме того, за минувшую неделю спасатели девять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Им удалось спасти 15 человек, среди которых четверо – дети. Один человек погиб.

Читайте: Грузовик перевернулся на площади Восставших в Севастополе

Существенно сократилось количество происшествий в горно-лесной местности. Так, за минувшую неделю сотрудники МЧС всего один раз привлекались к спасению заблудившихся туристов.

На водных объектах происшествий зарегистрировано не было.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе угонщик-неудачник попал в аварию. В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 62-летняя жительница Севастополя.

Сегодня : Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки. Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки в Крыму, всего ликвидировано шесть пожаров.

Вчера : В Крыму нашли пропавшего в районе Ангарского перевала мальчика. Спасатели разыскали пропавшего мальчика, катавшегося в районе Ангарского перевала на снегокате, и призвали родителей внимательнее следить за своими детьми в новогодние праздники.

Вчера : В Симферополе BMW влетел в стоящий у обочины Volkswagen. В Симферопольском микрорайоне Каменка водитель автомобиля BMW на скорости врезался в стоящий у обочины Volkswagen Touareg.