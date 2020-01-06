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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

За неделю на пожарах в Крыму погибло четыре человека

Понедельник
6 января 2020
08:03

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


За праздничную неделю сотрудники МЧС Крыма 46 раз привлекались к тушению пожаров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«13 из них - пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах были спасены пятеро человек, четверо погибли», - сообщили в МЧС.

Кроме того, за минувшую неделю спасатели девять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Им удалось спасти 15 человек, среди которых четверо – дети. Один человек погиб.

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Существенно сократилось количество происшествий в горно-лесной местности. Так, за минувшую неделю сотрудники МЧС всего один раз привлекались к спасению заблудившихся туристов.

На водных объектах происшествий зарегистрировано не было.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/6/za-nedelju-na-pozharah-v-krymu-pogiblo-chetyre-cheloveka-126547/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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