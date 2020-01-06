В Симферополе шоколадного Деда Мороза выдавали за Снегурочку

В Крыму во время новогоднего утренника ребенку вручили сладкий подарок. Шоколадную фигурку в виде Снегурочки решили употребить, но получился конфуз: развернули раскрашенную фольгу, а под ней оказался мужик с бородой.

Фото шоколадной подмены сказочных героев появились в соцсети.

- Вот такое чудо попалось в подарке у ребенка, - гласит сопровождающий снимки пост. - Зацените Снегурочку.

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Пользователи соцсети к мелкому происшествию отнеслись с изрядной долей юмора, поделившись своими мнениями в комментариях. Не забыли припомнить звезду «Евровидения»: «Снегурочка сделана по образу Кончиты Вурст»; «Главное, чтобы на вкус был хороший, а форма не так и важна»; «Эта Снегурка из Европы»; «Трансгендер?».

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