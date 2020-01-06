Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020
Фото шоколадной подмены сказочных героев появились в соцсети.
- Вот такое чудо попалось в подарке у ребенка, - гласит сопровождающий снимки пост. - Зацените Снегурочку.
Читайте: В Воронцовском дворце можно отправить письмо Деду Морозу
Пользователи соцсети к мелкому происшествию отнеслись с изрядной долей юмора, поделившись своими мнениями в комментариях. Не забыли припомнить звезду «Евровидения»: «Снегурочка сделана по образу Кончиты Вурст»; «Главное, чтобы на вкус был хороший, а форма не так и важна»; «Эта Снегурка из Европы»; «Трансгендер?».
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: «Моржи» устроят заплыв в Евпатории на Рождество. 7 января в Евпатории состоится ежегодный традиционный зимний праздник любителей зимнего плавания и оздоровительной физкультуры «Рождественский заплыв в ледяной купели».
Вчера: В Ялте заявили, что «установили новогодний туристический рекорд». Новый год на ялтинской набережной отметили более 35 тысяч человек. Вторую волну туристов в городе ожидают на Рождество.
Вчера: В Евпатории возле Купеческой синагоги проведут рождественский концерт. В Евпатории возле Купеческой синагоги 6 января проведут рождественский праздничный концерт «Путешествие в Рождество».
Пятница, 3 января 2020: Миллион под елку: крымчанин выиграл в новогоднюю лотерею. В ходе розыгрыша новогоднего тиража лотереи «Русское лото» житель Крыма выиграл миллион рублей, сообщает пресс-служба «Столото».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/6/v-simferopole-shokoladnogo-deda-moroza-vydavali-za-snegurochku-126587/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Крым стал терять популярность среди россиян
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:02 В Крыму избрали меру пресечения полицейскому, сбившему троих человек
18:14 В Симферополе шоколадного Деда Мороза выдавали за Снегурочку
17:41 В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь
17:07 Туман накрыл Крымский мост
16:57 В Севастополе на Рождество будет сильный ветер
16:18 МЧС Крыма предупреждает о сильном тумане на дорогах
15:42 В Симферополе пообещали поставить новые урны
15:12 На автозаправках Севастополя выявили некачественный бензин