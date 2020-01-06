В Симферополе пообещали поставить новые урны

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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2020
Январь 2020
6 января 2020
Об этом глава администрации крымской столицы Елена Проценко сообщила на своей странице в Facebook.
— На первом в этом году совещании с моими заместителями поднимали вопросы санитарного состояния города. Ежедневный объезд Симферополя, который уже вошел в привычку, помогает наглядно представить те проблемы, которые необходимо решать в первую очередь, и оперативно искать пути их решения. Удручает состояние урн, особенно металлических. Большая их часть, практически, сгнила. Необходимо провести инвентаризацию, и постепенно заменять на новые, качественные. (…) Будем изыскивать средства, чтобы урны установить, это крайне необходимо, — написала Проценко.
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Тэги: обещания
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