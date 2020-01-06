Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Армия и флот

В Севастополе завершается ремонт крейсера «Москва»

Понедельник
6 января 2020
09:20

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


Ремонт флагмана Черноморского флота – гвардейского ракетного крейсера «Москва», не выходившего в море около трех лет, близится к завершению.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора 13-го Судоремонтного завода ЧФ Александра Юрьева.

«В ноябре-декабре объектами, которым уделялось особое внимание, стали флагман флота ГРКР «Москва», большие десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Орск», «Цезарь Куников», сторожевой корабль «Пытливый», малый противолодочный корабль «Муромец», морской тральщик «Иван Голубец». <…> Ответственные работы выполнены на «Москве» – корабль на ходу, работы близки к завершению», – рассказал Юрьев.

Читайте: У берегов Крыма «уничтожили» подводных диверсантов

Напомним, крейсер «Москва» не выходил в море с 2016 года в связи с ремонтом и модернизацией корабля, первое плавание после завершения первого этапа ремонта состоялось 5 июня 2019 года. Когда работы завершатся полностью, не сообщалось.

Александр Юрьев уточнил, в ремонте уже пять лет находится подводная лодка «Алроса», которая много лет после распада СССР и до 2014 года была единственной подлодкой ЧФ.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Сломавшийся российский боевой корабль «Орск» отбуксировали в Черное море. Боевой десантный корабль «Орск» проекта 1171 Черноморского флота России, у которого при очередном рейде в Сирию вышел из строя один из двух дизелей, отбуксировали в Черное море.

Суббота, 4 января 2020: Украина и НАТО обещают провести масштабные учения в Черном море. Украина и страны-члены НАТО проведут в 2020 году масштабные военные учения в Черном море, связанные с «гибридными угрозами» в регионе.

Суббота, 4 января 2020: Российская морская авиация провела учения у берегов Крыма. Вертолетчики морской авиации Черноморского флота России провели учения в море, отработав взлет и посадку на палубу фрегата «Адмирал Григорович», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Пятница, 3 января 2020: Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом. Российские военные намерены на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/6/v-sevastopole-zavershaetsya-remont-kreisera-moskva-126564/

 
 

Армия и флот

Сломавшийся российский боевой корабль «Орск» отбуксировали в Черное море

Сломавшийся российский боевой корабль «Орск» отбуксировали в Черное море

Украина и НАТО обещают провести масштабные учения в Черном море

Украина и НАТО обещают провести масштабные учения в Черном море

Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом

Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом

У берегов Крыма «уничтожили» подводных диверсантов

У берегов Крыма «уничтожили» подводных диверсантов

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крым стал терять популярность среди россиян
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Крым стал терять популярность среди россиян

Тренды недели

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.