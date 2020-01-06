В Севастополе завершается ремонт крейсера «Москва»

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6 января 2020
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора 13-го Судоремонтного завода ЧФ Александра Юрьева.
«В ноябре-декабре объектами, которым уделялось особое внимание, стали флагман флота ГРКР «Москва», большие десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Орск», «Цезарь Куников», сторожевой корабль «Пытливый», малый противолодочный корабль «Муромец», морской тральщик «Иван Голубец». <…> Ответственные работы выполнены на «Москве» – корабль на ходу, работы близки к завершению», – рассказал Юрьев.
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Напомним, крейсер «Москва» не выходил в море с 2016 года в связи с ремонтом и модернизацией корабля, первое плавание после завершения первого этапа ремонта состоялось 5 июня 2019 года. Когда работы завершатся полностью, не сообщалось.
Александр Юрьев уточнил, в ремонте уже пять лет находится подводная лодка «Алроса», которая много лет после распада СССР и до 2014 года была единственной подлодкой ЧФ.
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Пятница, 3 января 2020: Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом. Российские военные намерены на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов.
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