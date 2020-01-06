В Севастополе угонщик-неудачник попал в аварию

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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6 января 2020
Она сообщила, что угнали ее автомобиль марки «Газель».
В ходе работы оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 29-летний охранник торговой точки.
Как стало известно, инцидент произошел утром. Мужчина попросил пострадавшую отдохнуть в ее автомобиле. Женщина разрешила и дала ему ключи от авто. Пока злоумышленник находился в салоне авто, он решил угнать его. Мужчина уехал в неизвестном направлении и вскоре попал в ДТП, сообщает пресс-служба МВД.
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Сотрудники полиции задержали нарушителя на месте аварии и доставили его в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За содеянное он может сесть за решетку на срок до 5 лет.
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