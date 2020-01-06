В Севастополе угонщик-неудачник попал в аварию

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 62-летняя жительница Севастополя.

Она сообщила, что угнали ее автомобиль марки «Газель».

В ходе работы оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 29-летний охранник торговой точки.

Как стало известно, инцидент произошел утром. Мужчина попросил пострадавшую отдохнуть в ее автомобиле. Женщина разрешила и дала ему ключи от авто. Пока злоумышленник находился в салоне авто, он решил угнать его. Мужчина уехал в неизвестном направлении и вскоре попал в ДТП, сообщает пресс-служба МВД.

Читайте: В Крыму пропал 71-летний мужчина

Сотрудники полиции задержали нарушителя на месте аварии и доставили его в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За содеянное он может сесть за решетку на срок до 5 лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки. Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки в Крыму, всего ликвидировано шесть пожаров.

Сегодня : За неделю на пожарах в Крыму погибло четыре человека. За праздничную неделю сотрудники МЧС Крыма 46 раз привлекались к тушению пожаров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вчера : В Крыму нашли пропавшего в районе Ангарского перевала мальчика. Спасатели разыскали пропавшего мальчика, катавшегося в районе Ангарского перевала на снегокате, и призвали родителей внимательнее следить за своими детьми в новогодние праздники.

Вчера : В Симферополе BMW влетел в стоящий у обочины Volkswagen. В Симферопольском микрорайоне Каменка водитель автомобиля BMW на скорости врезался в стоящий у обочины Volkswagen Touareg.