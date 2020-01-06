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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Севастополе угонщик-неудачник попал в аварию

Понедельник
6 января 2020
11:48

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 62-летняя жительница Севастополя.

Она сообщила, что угнали ее автомобиль марки «Газель».

В ходе работы оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 29-летний охранник торговой точки.

Как стало известно, инцидент произошел утром. Мужчина попросил пострадавшую отдохнуть в ее автомобиле. Женщина разрешила и дала ему ключи от авто. Пока злоумышленник находился в салоне авто, он решил угнать его. Мужчина уехал в неизвестном направлении и вскоре попал в ДТП, сообщает пресс-служба МВД.

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Сотрудники полиции задержали нарушителя на месте аварии и доставили его в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За содеянное он может сесть за решетку на срок до 5 лет.

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