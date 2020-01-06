В Севастополе обещают создать аналог перинатального центра

В 2020 году в Севастополе отремонтируют роддом №2, благодаря чему там смогут принимать сложные роды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя городского департамента здравоохранения Екатерину Кормачеву.

По ее словам, после ремонта роддом сможет выполнять функции перинатального центра, который создать в городе невозможно из-за малого количества населения – 440 тысяч человек.

«В перспективе после ремонта планируем создавать роддом третьего уровня - там смогут принимать осложненные роды. Сейчас таких пациенток мы отправляем в Крым», - сказала Екатерина Кормачева.

Читайте: В Крыму сократились случаи выявления ВИЧ-инфекции

Работы будут проведены за 2020 год, объем выделенных средств пока не озвучивается. Известно, что деньги были направлены из бюджета Москвы.

Кроме того, в ремонт планируют провести и в севастопольском роддоме №1. Там планируется создать отделение экстракорпорального оплодотворения. Процедура ЭКО будет проводится по полису ОМС.

Тэги: обещания

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых. В севастопольских медучреждениях появятся кабинеты гериатрической помощи для пожилых людей, сообщает ТАСС.

Пятница, 3 января 2020 : В Крыму появились случаи заболевания гриппом. Роспотребнадзор Крыма сообщает, что на территории полуострова сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленный циркуляцией вирусов гриппа, преимущественно типа В.

Четверг, 2 января 2020 : В Крыму сократились случаи выявления ВИЧ-инфекции. В Крыму сократилось количество случаев первичного выявления ВИЧ-инфекции. Вирус иммунодефицита человека удален из списка смертельно опасных заболеваний и переведен в список хронических.

Пятница, 27 декабря 2019 : Почти половина жителей Крыма вакцинировалась от гриппа. В управлении Роспотребнадзора Крыма сообщают о завершении вакцинации против гриппа на полуострове, по итогам которой привито почти половина населения.