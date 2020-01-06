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Власть -> Проблемы здравоохранения

В Севастополе обещают создать аналог перинатального центра

Понедельник
6 января 2020
13:43

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Январь 2020
6 января 2020


В 2020 году в Севастополе отремонтируют роддом №2, благодаря чему там смогут принимать сложные роды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя городского департамента здравоохранения Екатерину Кормачеву.

По ее словам, после ремонта роддом сможет выполнять функции перинатального центра, который создать в городе невозможно из-за малого количества населения – 440 тысяч человек.

«В перспективе после ремонта планируем создавать роддом третьего уровня - там смогут принимать осложненные роды. Сейчас таких пациенток мы отправляем в Крым», - сказала Екатерина Кормачева.

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Работы будут проведены за 2020 год, объем выделенных средств пока не озвучивается. Известно, что деньги были направлены из бюджета Москвы.

Кроме того, в ремонт планируют провести и в севастопольском роддоме №1. Там планируется создать отделение экстракорпорального оплодотворения. Процедура ЭКО будет проводится по полису ОМС.

Тэги: обещания

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