В Севастополе обещают создать аналог перинатального центра

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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6 января 2020
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя городского департамента здравоохранения Екатерину Кормачеву.
По ее словам, после ремонта роддом сможет выполнять функции перинатального центра, который создать в городе невозможно из-за малого количества населения – 440 тысяч человек.
«В перспективе после ремонта планируем создавать роддом третьего уровня - там смогут принимать осложненные роды. Сейчас таких пациенток мы отправляем в Крым», - сказала Екатерина Кормачева.
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Работы будут проведены за 2020 год, объем выделенных средств пока не озвучивается. Известно, что деньги были направлены из бюджета Москвы.
Кроме того, в ремонт планируют провести и в севастопольском роддоме №1. Там планируется создать отделение экстракорпорального оплодотворения. Процедура ЭКО будет проводится по полису ОМС.
Тэги: обещания
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