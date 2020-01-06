В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых

Использованы материалы: Новости Крыма
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Планируется открыть не менее пяти таких кабинетов, в том числе в горбольницах № 1,4 и 9, а также в поликлиниках, к которым прикреплено наибольшее число жителей города старше трудоспособного возраста.
«Гериатр специализируется на возрастных изменениях, которые так или иначе происходят в организме человека с возрастом. Но не каждый человек в возрасте является пациентом гериатра, это определяется по специальной шкале», – цитирует агентство замдиретора департамента здравоохранения Севастополя Екатерину Кормачеву.
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По ее словам, первый севастопольский врач-гериатр уже возглавляет соответствующее отделение при филиале горбольницы №1. Еще двое врачей заканчивают обучение.
Сообщается, что кабинеты гериатрии будут открыты в рамках федерального проекта «Старшее поколение» по нацпроекту «Демография».
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