В Севастополе начали изымать снюсы из магазинов

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Регионы Крыма: Севастополь
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6 января 2020
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.
Совместная операция проводилась на основании решения руководителя Роспотребнадзора о признании бестабачной никотинсодержащей продукции («бестабачного снюса») пищевой продукцией и запрете ее реализации при отсутствии документов, подтверждающих ее безопасность.
Служба норконтроля проверила торговые объекты в одном из городских торговых центров. В ходе рейда полицейские изымали выявленную бестабачную никотинсодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, и уничтожили ее.
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Добавим, что территориальным отделом Роспотребнадзора проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Санкции статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа до трехсот тысяч рублей.
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