В Севастополе начали изымать снюсы из магазинов

Служба наркоконтроля в Севастополе начала изымать содержащую никотин продукцию, известную, как «снюс». С инициативой о проведении проверочных мероприятий выступили представители территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.

Совместная операция проводилась на основании решения руководителя Роспотребнадзора о признании бестабачной никотинсодержащей продукции («бестабачного снюса») пищевой продукцией и запрете ее реализации при отсутствии документов, подтверждающих ее безопасность.

Служба норконтроля проверила торговые объекты в одном из городских торговых центров. В ходе рейда полицейские изымали выявленную бестабачную никотинсодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, и уничтожили ее.

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Добавим, что территориальным отделом Роспотребнадзора проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Санкции статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа до трехсот тысяч рублей.

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