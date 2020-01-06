Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Общество -> Погода в Крыму

В Севастополе на Рождество будет сильный ветер

Понедельник
6 января 2020
16:57

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


7 января в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, связанное преимущественно с усилением ветра.

Об этом сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» города федерального значения.

07.01. В городе облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0°С, днем 1-3°С.

Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением легких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.

Возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города, а также нарушения планового функционирования аэропортов и вертолетных площадок.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 декабря

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Туман накрыл Крымский мост. Туман накрыл Крымский мост, сообщает 6 января пресс-служба транспортного перехода через Керченский пролив.

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 69 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 66 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Суббота, 4 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/6/v-sevastopole-na-rozhdestvo-budet-silnyi-veter-126573/

 
 

Погода в Крыму

Туман накрыл Крымский мост

Туман накрыл Крымский мост

Крым встретит Новый год дождем и легким морозом

Крым встретит Новый год дождем и легким морозом

Будет ли в Крыму снег на Новый год

Будет ли в Крыму снег на Новый год

Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крым стал терять популярность среди россиян
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Крым стал терять популярность среди россиян

Тренды недели

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.