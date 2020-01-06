В Севастополе на Рождество будет сильный ветер

7 января в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, связанное преимущественно с усилением ветра.

Об этом сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» города федерального значения.

07.01. В городе облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0°С, днем 1-3°С.

Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением легких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.

Возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города, а также нарушения планового функционирования аэропортов и вертолетных площадок.

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Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

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