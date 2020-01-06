Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

Понедельник
6 января 2020
17:41

Использованы материалы: Новости Крыма

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

© Новости Крыма

Семья из Севастополя, дабы порадовать своего девятилетнего ребенка на праздник, 31 декабря заказала на дом Деда Мороза и фокусника.

Как пишет КП-Крым, во время одного из представлений артист решил удивить всех авторским фокусом и поставил на голову третьекласснику стакан с кипятком. Номер не удался и стакан перевернулся, горячая жидкость залила ребенку лицо.

Утром следующего дня мама с малышом побежала в больницу, где мальчику поставили диагноз - термический ожог лица.

Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение одной из севастопольских больниц. Из-за кипятка его лицо покрылось волдырями.

Читайте: Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки

Теперь в случившемся будут разбираться сотрудники полиции. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже проводят проверку.

- В результате проверки будет установлена степень вреда, который был причинен ребенку. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили КП-Крым в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастополе угонщик-неудачник попал в аварию. В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 62-летняя жительница Севастополя.

Сегодня: Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки. Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки в Крыму, всего ликвидировано шесть пожаров.

Сегодня: За неделю на пожарах в Крыму погибло четыре человека. За праздничную неделю сотрудники МЧС Крыма 46 раз привлекались к тушению пожаров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вчера: В Крыму нашли пропавшего в районе Ангарского перевала мальчика. Спасатели разыскали пропавшего мальчика, катавшегося в районе Ангарского перевала на снегокате, и призвали родителей внимательнее следить за своими детьми в новогодние праздники.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/6/v-sevastopole-ded-moroz-szheg-litso-rebenku-na-novogodnjuju-noch-126586/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

Запуски фейерверков в Крыму привели к нескольким пожарам

Запуски фейерверков в Крыму привели к нескольким пожарам

Беспомощный пожилой мужчина сутки пролежал в крымском лесу

Беспомощный пожилой мужчина сутки пролежал в крымском лесу

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.