В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

Использованы материалы: Новости Крыма
Регионы Крыма: Севастополь
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6 января 2020
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Как пишет КП-Крым, во время одного из представлений артист решил удивить всех авторским фокусом и поставил на голову третьекласснику стакан с кипятком. Номер не удался и стакан перевернулся, горячая жидкость залила ребенку лицо.
Утром следующего дня мама с малышом побежала в больницу, где мальчику поставили диагноз - термический ожог лица.
Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение одной из севастопольских больниц. Из-за кипятка его лицо покрылось волдырями.
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Теперь в случившемся будут разбираться сотрудники полиции. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже проводят проверку.
- В результате проверки будет установлена степень вреда, который был причинен ребенку. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили КП-Крым в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.
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