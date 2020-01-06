В Крыму по перстню хотят установить личность офицера XVIII века

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает ТАСС. По информации директора музея Андрея Мальгина, мужчина погиб во время похода князя Василия Долгорукого.
«Наши эксперты приступили к установлению личности погибшего воина по найденному перстню, который могли носить только представители дворянства, офицеры. Пока нам известная только одна буква Q, которая выбита на перстне», - сообщил Андрей Мальгин.
По его словам сейчас изучается Тавельский архив Василия Попова, который был обер-квартирмейстером армии Долгорукова, а позднее – начальником канцелярии князя Григория Потемкина.
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По словам Андрея Мальгина, архив армии Долгорукова был утрачен, а в Тавельском архиве пока не попадалось имени, которое можно идентифицировать.
«Это очень ценный архив, который собирался с конца XVIII века, он содержит как политические документы, так и хозяйственные. Возможно, загадка владельца перстня разрешится, и мы узнаем, кто это был», - подчеркнул Андрей Мальгин.
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