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Власть -> Из истории Крыма

В Крыму по перстню хотят установить личность офицера XVIII века

Понедельник
6 января 2020
10:36

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


В Центральном музее Тавриды начали работу по установлению личности русского офицера XVIII века по перстню.

Об этом сообщает ТАСС. По информации директора музея Андрея Мальгина, мужчина погиб во время похода князя Василия Долгорукого.

«Наши эксперты приступили к установлению личности погибшего воина по найденному перстню, который могли носить только представители дворянства, офицеры. Пока нам известная только одна буква Q, которая выбита на перстне», - сообщил Андрей Мальгин.

По его словам сейчас изучается Тавельский архив Василия Попова, который был обер-квартирмейстером армии Долгорукова, а позднее – начальником канцелярии князя Григория Потемкина.

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По словам Андрея Мальгина, архив армии Долгорукова был утрачен, а в Тавельском архиве пока не попадалось имени, которое можно идентифицировать.

«Это очень ценный архив, который собирался с конца XVIII века, он содержит как политические документы, так и хозяйственные. Возможно, загадка владельца перстня разрешится, и мы узнаем, кто это был», - подчеркнул Андрей Мальгин.

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