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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму избрали меру пресечения полицейскому, сбившему троих человек

Понедельник
6 января 2020
19:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


Суд Первомайского района Республики Крым избрал меру пресечения полицейскому, который, по версии следствия, допустил нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следком России по Республике Крым.

Как ранее сообщалост, по предварительным данным вечером 4 января начальник отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району сел пьяный за руль служебного автомобиля. На улице Ленина он допустил наезд на трех пешеходов. Один из них позднее скончался в больнице, двое других получили различные травмы.

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На следующий день он был задержан, дело взяло под контроль руководство Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым.

Решением суда обвиняемый был взят под домашний арест до 5 марта 2020 года.

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