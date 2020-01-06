В Крыму избрали меру пресечения полицейскому, сбившему троих человек

Суд Первомайского района Республики Крым избрал меру пресечения полицейскому, который, по версии следствия, допустил нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следком России по Республике Крым.

Как ранее сообщалост, по предварительным данным вечером 4 января начальник отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району сел пьяный за руль служебного автомобиля. На улице Ленина он допустил наезд на трех пешеходов. Один из них позднее скончался в больнице, двое других получили различные травмы.

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На следующий день он был задержан, дело взяло под контроль руководство Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым.

Решением суда обвиняемый был взят под домашний арест до 5 марта 2020 года.

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