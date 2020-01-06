Туман накрыл Крымский мост

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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6 января 2020
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В Керченском проливе наблюдается густой туман.
Спасатели в Крыму также предупреждают о сильном тумане на дорогах полуострова.
Сообщается, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения, поэтому пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям на дороге следует отказаться от лишних перестроений, обгонов.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 декабря
Ранее гидрометцентр сообщил, что в Крыму 6 января ожидается ухудшение погоды.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе на Рождество будет сильный ветер. 7 января в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, связанное преимущественно с усилением ветра.
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 69 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 66 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Суббота, 4 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.
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