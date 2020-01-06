Стало известно где возьмут деньги на электроэнергетику Крыма

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Государственное предприятие «Крымэнерго», являющееся гарантирующим поставщиком электричества в Республике Крым, возьмет займ — один миллиард рублей — в банке «Россия».

Эту сделку одобрило правительство Республики Крым, собственностью которой является госпредприятие.

Деньги нужны «Крымэнерго» для «пополнения оборотных средств предприятия; оплаты за электроэнергию; выплаты заработной платы с начислениями; уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет; оплаты товаров, работ, услуг», сказано в распоряжении совета министров РК. Срок кредита, который берется без его обеспечения со стороны предприятия, — до 31 января 2021 года. Предельная ставка заимствования — 9,5% годовых.

ГУП РК «Крымэнерго» — крупнейшая энергокомпания Крыма, созданная в апреле 2014 года для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы и энергетической безопасности Республики Крым; обеспечивает электроэнергией свыше 800 тысяч бытовых абонентов и более 23 тысяч потребителей – юридических лиц, имеющих около 60 тысяч точек учета; сегодня на балансе «Крымэнерго» находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 8899 подстанций 6-10-35 кВ, 32900 километров линий электропередачи; в компании работает больше 6500 человек, сказано на сайте предприятия.

Там же размещена информация, что «Крымэнерго» закончило 2018 год с чистой прибылью 24,31 миллиона рублей, 2017-й — с чистой прибылью 528,98 миллиона, 2016-й — с чистой прибылью 225 миллионов, 2015-й — с убытком 394,88 миллиона, 2014-й — с чистой прибылью 45,97 миллиона.

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Акционерами банка «Россия», в котором хочет прокредитоваться крымское госпредприятие, на июнь 2018 года были Юрий Ковальчук — 37,512%, Николай Шамалов — 9,643%, ООО «Трансойл СНГ» — 10,323%, ООО «Оберон Истейт» — 8,376%, ООО «Акцепт» — 5,846%, ООО «Севергрупп» — 5,481%, ООО «Сургутнефтегаз» — 5,416%. Этим финучреждением контролируется банк «Содействие общественным инициативам», которому принадлежит большая часть акций «Генбанка» — одного из системообразующих на Крымском полуострове.

Ранее 25-процентные пакеты акций «Генбанка» принадлежали Республике Крым и Севастополю. После финансовых проблем, оздоровления этого финучреждения и приобретения банком «Содействие общественным инициативам» абсолютного большинства акций доли Республики Крым и Севастополя в «Генбанке» уменьшились до очень маленьких размеров. Интересно, что правительство Крыма согласовало «Крымэнерго» получение миллиардного кредита у банка «Россия» одновременно с принятием решения о лишении Республики Крым оставшегося у нее пакета акций «Генбанка».

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