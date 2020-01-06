Рак желудка у молодых и пожилых пациентов - разные заболевания

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал
Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020
© pixabay.com
Рак желудка у людей в возрасте до 60 лет как генетически, так и клинически существенно отличается от заболевания, которое развивается у пожилых людей. О его особенностях рассказывает исследование, опубликованное в журнале Surgery. Форма заболевания с ранним началом часто быстрее развивается и распространяется, имеет худший прогноз и более устойчива к стандартному лечению рака.
За последние несколько десятилетий уровень заболеваемости раком желудка среди пожилых людей снизился, отмечают американские согласно данным, которые получены в США. В то же время количество случаев рака с ранним началом, напротив, растет.
«Я думаю, это тревожная тенденция, поскольку рак желудка является тяжелым заболеванием. Люди мало что знают о признаках и симптомах рака желудка, и многие молодые пациенты могут пройти диагностику поздно, когда лечение менее эффективно», – рассказал старший автор исследования Трэвис Гротц (Travis Grotz).
Читайте: Ученые нашли связь между перцем чили болезнями сердца и сосудов. Рассказываем подробности
Ученые из клиники Мэйо, используя несколько баз данных, рассмотрели 75225 случаев рака желудка и получили статистику за 1973-2015 годы. Они выяснили, что в настоящее время в среднем рак желудка диагностируется в 68 лет, но у людей 30-50 лет он развивается все чаще.
Исследование показало, что заболеваемость раком желудка среди пожилых людей уменьшилась на 1,9%. При этом каждый третий диагноз рака желудка ставится людям более молодого возраста.
Увеличение показателей заболеваемости связано не с ранним выявлением или скринингом. Универсального скрининга рака желудка не существует, поэтому в молодом возрасте он зачастую диагностируется на более поздней стадии заболевания по сравнению с пожилыми людьми.
Ученые отметили, что рак желудка с ранним началом не только опасен для жизни, но и отличается на молекулярном и генетическом уровне. Связи между возникновением этого вида рака желудка и другими факторами риска (в частности, табакокурением) обнаружено не было.
Автор статьи Валерия Сема
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Физическую активность связали со снижением риска нескольких видов рака. Среди них рак печени, миелома и рак молочной железы
Суббота, 4 января 2020: Чем может помочь интервальное голодание. Чередование голодания и сытости может помочь в профилактике и лечении нескольких патологий
Пятница, 3 января 2020: Как лишний жир провоцирует диабет. «Лишний» жир может попадать в поджелудочную железу
Четверг, 2 января 2020: Возможность покупок в интернете может ухудшить состояние шопоголиков. Легкость покупок в усложняет жизнь людей, которые не способны контролировать их
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/6/rak-zheludka-u-molodyh-i-pozhilyh-patsientov-raznye-zabolevaniya-126445/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Крым стал терять популярность среди россиян
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:02 В Крыму избрали меру пресечения полицейскому, сбившему троих человек
18:14 В Симферополе шоколадного Деда Мороза выдавали за Снегурочку
17:41 В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь
17:07 Туман накрыл Крымский мост
16:57 В Севастополе на Рождество будет сильный ветер
16:18 МЧС Крыма предупреждает о сильном тумане на дорогах
15:42 В Симферополе пообещали поставить новые урны
15:12 На автозаправках Севастополя выявили некачественный бензин