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Здоровье -> Медицинские советы

Рак желудка у молодых и пожилых пациентов - разные заболевания

Понедельник
6 января 2020
20:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


Рак желудка у молодых и пожилых пациентов - разные заболевания

© pixabay.com

При раннем начале болезнь может протекать тяжелее и хуже поддаваться лечению

Рак желудка у людей в возрасте до 60 лет как генетически, так и клинически существенно отличается от заболевания, которое развивается у пожилых людей. О его особенностях рассказывает исследование, опубликованное в журнале Surgery. Форма заболевания с ранним началом часто быстрее развивается и распространяется, имеет худший прогноз и более устойчива к стандартному лечению рака.

За последние несколько десятилетий уровень заболеваемости раком желудка среди пожилых людей снизился, отмечают американские согласно данным, которые получены в США. В то же время количество случаев рака с ранним началом, напротив, растет.

«Я думаю, это тревожная тенденция, поскольку рак желудка является тяжелым заболеванием. Люди мало что знают о признаках и симптомах рака желудка, и многие молодые пациенты могут пройти диагностику поздно, когда лечение менее эффективно», – рассказал старший автор исследования Трэвис Гротц (Travis Grotz).

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Ученые из клиники Мэйо, используя несколько баз данных, рассмотрели 75225 случаев рака желудка и получили статистику за 1973-2015 годы. Они выяснили, что в настоящее время в среднем рак желудка диагностируется в 68 лет, но у людей 30-50 лет он развивается все чаще.

Исследование показало, что заболеваемость раком желудка среди пожилых людей уменьшилась на 1,9%. При этом каждый третий диагноз рака желудка ставится людям более молодого возраста.

Увеличение показателей заболеваемости связано не с ранним выявлением или скринингом. Универсального скрининга рака желудка не существует, поэтому в молодом возрасте он зачастую диагностируется на более поздней стадии заболевания по сравнению с пожилыми людьми.

Ученые отметили, что рак желудка с ранним началом не только опасен для жизни, но и отличается на молекулярном и генетическом уровне. Связи между возникновением этого вида рака желудка и другими факторами риска (в частности, табакокурением) обнаружено не было.

Автор статьи Валерия Сема

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/6/rak-zheludka-u-molodyh-i-pozhilyh-patsientov-raznye-zabolevaniya-126445/

 
 

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