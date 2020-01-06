Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 января

Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 69 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 6 января.

В Симферополе в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 95 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +1 до +3, ближайшей ночью от 0 до +2 градусов.

В Ялте утром и днем - небольшой снег, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 96 процентов. Ветер северо-восточный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Севастополе в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 86 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Феодосии утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 93 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

В Керчи утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 94 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 5, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.

В Евпатории утром небольшой дождь, в течение дня и вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 88 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Джанкое в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 90 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 1 до 2 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 87 процентов. Ветер северо-восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 1 до 2 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 7, в Массандре - 9, в Севастополе - 10, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 6, в Сочи - 12, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 66 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Суббота, 4 января 2020 : Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Пятница, 3 января 2020 : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 52 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Четверг, 2 января 2020 : Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 января. Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от –3 до +6, ближайшей ночью от –2 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.