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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Полиция в Крыму сообщает об усилении контроля над нетрезвыми водителями

Понедельник
6 января 2020
11:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


Полиция в Крыму сообщает об усилении контроля над нетрезвыми водителями

© Новости Крыма

МВД России по Крыму сообщило об усилении мер контроля по выявлению нетрезвых водителей за рулем.

По информации пресс-службы ведомства, рейды на дорогах будут проводить в местах массового скопления людей: на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.

«В период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в крупных городах. В праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних областей и населенных пунктов», – сказано в сообщении.

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Сообщается, что лояльного отношения к нетрезвым водителям «нет и не будет».

«Повсеместно запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения».

В МВД по Крыму уже напоминали, что пьяным за рулем грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

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Суды, прокуратура, полиция

Полиция в Крыму сообщает об усилении контроля над нетрезвыми водителями

Полиция в Крыму сообщает об усилении контроля над нетрезвыми водителями

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