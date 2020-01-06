Полиция в Крыму сообщает об усилении контроля над нетрезвыми водителями

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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По информации пресс-службы ведомства, рейды на дорогах будут проводить в местах массового скопления людей: на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.
«В период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в крупных городах. В праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних областей и населенных пунктов», – сказано в сообщении.
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Сообщается, что лояльного отношения к нетрезвым водителям «нет и не будет».
«Повсеместно запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения».
В МВД по Крыму уже напоминали, что пьяным за рулем грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.
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