Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки в Крыму, всего ликвидировано шесть пожаров.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«За прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано шесть пожаров, из них четыре в жилом секторе. Погиб один человек», – говорится в сообщении.

По данным министерства, один из случившихся пожаров был связан с возгоранием мусора. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что с начала года ликвидировано 10 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора.

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