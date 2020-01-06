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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки

Понедельник
6 января 2020
09:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки в Крыму, всего ликвидировано шесть пожаров.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«За прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано шесть пожаров, из них четыре в жилом секторе. Погиб один человек», – говорится в сообщении.

По данным министерства, один из случившихся пожаров был связан с возгоранием мусора. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что с начала года ликвидировано 10 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора.

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