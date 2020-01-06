Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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6 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
«За прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано шесть пожаров, из них четыре в жилом секторе. Погиб один человек», – говорится в сообщении.
По данным министерства, один из случившихся пожаров был связан с возгоранием мусора. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что с начала года ликвидировано 10 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора.
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